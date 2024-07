Noites do Porto en A Coruña suma una nueva artista: La Perra Blanco actuará el 25 de septiembre

Noites do Porto suma un nuevo nombre al cartel de su cuarta edición en A Coruña: La Perra Blanco. La banda de rock'n'roll del momento en España, liderada por la gaditana Alba Blanco, actuará sobre el escenario de Garufa el miércoles 25 de septiembre.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster y Ataquilla.com. El grupo presentará por primera vez en una sala gallega y en exclusiva su disco Get it out. Nombrada como "la nueva reina del Rockabilly" por la revista Rock’n’roll UK Magazine, la energía desbordante de Alba Blanco traspasa fronteras.

La Perra Blanco en concierto. Cedida

Acompañada por el contrabajista Guillermo González del Campo, el batería Jesús López Benítez y el teclista Gerad Vercher, La Perra Blanco gana adeptos para la escena americana de los años 50. Y es que la banda actualiza la música rock, country y blues de la época para acercarla a un público cada vez más joven.

Noites de Flamenco e Jazz

Noites do Porto suma con La Perra Blanco un nuevo estilo musical a su cartel. Esta ampliación, sin embargo, no será la única: el abanico estilístico del festival crecerá con una nueva cápsula que acogerá el Jazz Filloa denominada Noites de Flamenco e Jazz, cuyos artistas se darán a conocer en los próximos días.

Noites do Porto celebrará su cuarta edición del 23 al 29 de septiembre en A Coruña. El evento, impulsado por la promotora MASGALICIA, cuenta con el apoyo de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, Puerto de A Coruña y con el patrocinio de Estrella Galicia.

Todas las confirmaciones

Alcalá Norte, Baiuca, Bala, Carlangas y Los Cubatas, Delaossa, La Perra Blanca y Mudhoney son las primeras confirmaciones del ciclo de conciertos. El evento amplía este año el número de jornadas, artistas y espacios en los que actuarán.

El festival se expandirá desde el muelle de Batería hasta las salas Mardi Gras, Garufa Club, Jazz Filloa, Playa Club e Inn Club; así como a locales de hostelería de la ciudad. El evento contará con grandes nombres de la escena, tanto en gran formato como a través de propuestas más íntimas y delicatessen, además de DJ set, sesiones vermú y after parties.