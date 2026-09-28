Zara estrena este jueves su primera colección de la mano de John Galliano: "Re(form)"

Zara estrenará este jueves 1 de octubre "Re(form)", la primera colección fruto de su colaboración creativa de dos años con John Galliano. El proyecto, impulsado por Marta Ortega, convierte al diseñador en el "reautor" de los archivos de la firma gallega, recuperando prendas de temporadas anteriores para transformarlas en nuevas creaciones.

La propia Zara ha anunciado el lanzamiento con un vídeo en el que presenta esta primera entrega bajo el concepto "Authored by Couturier John Galliano. Built from our Memory, Made for Now. Vol 1. Concept by Couturier John Galliano". La propuesta parte así de la memoria de la propia marca: Galliano trabajará directamente sobre prendas ya existentes de Zara para deconstruirlas y convertirlas en nuevos diseños.

El creador, que marcó una etapa en firmas como Dior, Givenchy o Maison Margiela, será el encargado de reinterpretar estas prendas y darles una segunda vida. Una colaboración que no parte de cero, sino que busca precisamente revisar el pasado de Zara para construir nuevas piezas a partir de él.

La relación entre Galliano y Zara viene, además, de atrás. En marzo de 2025, pocos meses después de abandonar su puesto como director creativo de Maison Margiela, el diseñador visitó la sede de Inditex en Arteixo para ofrecer una charla dentro de las "Zara Talks". Un encuentro que contó con la presencia de Marta Ortega y que anticipaba la buena sintonía entre ambos.

Ahora, la colaboración llega en un momento especialmente significativo para Galliano. Este verano, su nombre ocupó las principales páginas de la prensa especializada después de que anunciase la cancelación de la exposición que el Costume Institute del Metropolitan Museum de Nueva York tenía previsto dedicarle en la primavera de 2027. La muestra iba a repasar sus cuatro décadas de trayectoria y estaba llamada a convertirse en el eje de la próxima Met Gala, el gran evento anual de moda organizado bajo la dirección de Anna Wintour.

Un regreso marcado por la polémica de la MET Gala

La decisión llegó después de las críticas suscitadas por la elección del diseñador como protagonista de la exposición debido a los comentarios antisemitas y racistas que realizó en 2011 y por los que fue condenado en Francia. Galliano anunció finalmente que había decidido cancelar el proyecto, que habría supuesto uno de sus grandes regresos al primer plano de la moda.

El episodio eclipsó en parte su resurgimiento de la mano de Zara, pero la firma de Inditex vuelve ahora a poner al diseñador en el centro de la conversación. "Re(form)" será la primera de varias entregas de esta colaboración de dos años y llegará a las tiendas este jueves 1 de octubre.