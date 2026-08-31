El mercado de segunda mano que regresa a Santiago con prendas desde 1 euro el 9 de septiembre

Regresa a Santiago de Compostela Mazi Market Fest. El mercadillo de ropa vintage celebra su segunda edición en el Pub Momo el miércoles 9 de septiembre tras el gran éxito alcanzado el pasado 29 de julio. Moda, música y buen ambiente se dan la mano en un evento que nació inspirado en los mercados de Viena.

Alba Mariño es la joven detrás de una iniciativa que quiso traer a casa tras vivir en la capital austriaca: "Vi que tienen mercadillo por toda la ciudad, todos los fines de semana. Se concibe como un plan de ocio al que va todo el mundo: amigos, familia... Pasan el día en el mercadillo, tomando algo y disfrutando de un concierto. He querido traer esa cultura europea a Santiago".

La primera edición se celebró a finales de julio y ahora, mes y medio después, el Mazi Market Fest ya tiene nueva fecha: el 9 de septiembre comenzará la segunda edición desde las 16:00 horas en el Pub Momo. Lo hace, además, manteniendo precios: las prendas y complementos se venderán desde 1 euro hasta un máximo de 25.

"La idea es fomentar un plan de ocio diferente en Santiago en el que se le dé valor a reutilizar ropa de segunda mano, frenando el consumo desmedido que tenemos en el sector textil y dando una segunda vida a prendas que pueden ser valoradas por otras personas", explicaba su promotora a Quincemil el pasado mes de julio.

Las personas interesadas en participar como vendedoras el 9 de septiembre pueden enviar su solicitud hasta las 14.00 horas de hoy lunes. "La selección se realizará teniendo en cuenta principalmente la talla y el estilo de las prendas que cada persona quiera aportar, con el objetivo de conseguir un mercadillo lo más diverso y variado posible", explica Mariño.

La primera edición del Mazi Market Fest en Santiago de Compostela. Cedida

La primera edición "tuvo una acogida inmejorable", según señala Alba Mariño: "Se acercó muchísima gente, preguntaban cómo podían participar y vender su propia ropa, y muchos se interesaron por saber cuándo repetiríamos. Tanto el mercadillo como la propuesta musical tuvieron una valoración muy positiva, así que estamos muy ilusionadas con esta segunda edición".

Música en directo

El Mazi Market Fest contará de nuevo, además, con música en directo desde las 21:00 horas. Migui Bouzó, de Vigo, y Naxo Ganin, de Bariloche (Argentina), serán los encargados de amenizar la jornada y hacer que los amantes de la moda que vayan a disfrutar del evento también lo hagan con sus temas.

Y es que su propuesta combina composiciones propias y versiones de autores de las culturas gallega y argentina, además de repertorio brasileño, fusionando géneros como la bossa, la rumba y el folclore argentino y latinoamericano.

El complemento perfecto a un mercado que busca garantizar la segunda vida de las prendas a través de sus precios atractivos.