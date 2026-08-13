Zara vuelve a colaborar con Aaron Levine: así es su nueva colección cápsula

Algunas de las prendas de la colección de ZARA & Aaron Levine Zara

Zara vuelve a unir fuerzas con Aaron Levine en una nueva colección cápsula que lleva el estilo masculino clásico hacia un terreno más relajado y contemporáneo. Esta es ya la tercera colaboración entre el diseñador y la firma de Inditex, que en esta ocasión encuentra su principal fuente de inspiración en los viajes y en las prendas que parecen haber acumulado historias con el paso del tiempo.

La propia marca resume el concepto detrás de la colección con una idea: el viaje como punto de partida. Desde escapadas a ciudades llenas de vida hasta playas alejadas y cabañas de campo encontradas por el camino, diferentes escenarios sirven para construir una propuesta en la que cobra especial importancia el aspecto vivido de las prendas.

"Largos trayectos y breves paradas se traducen en tejidos desgastados por el paso del tiempo, con una textura de apariencia naturalmente envejecida que evoca una marcada sensibilidad vintage", explica Zara sobre la nueva cápsula.

Cazadoras de piel, jerséis y prendas de silueta relajada

La colección Zara & Aaron Levine Capsule reúne piezas pensadas para construir un armario completo y en las que conviven referencias clásicas con otras más informales.

Entre las prendas destacan las cazadoras de piel y sobrecamisas, además de jerséis trenzados, blazers y pantalones de cortes diversos. Hay diseños de silueta más amplia y relajada, pero también propuestas en denim mucho más ajustadas, cercanas al clásico pantalón pitillo.

La paleta cromática tiene también un peso importante en la colección. Rojo, azul marino, diferentes tonalidades de azul, verde y beige aparecen a lo largo de una propuesta marcada por los tonos fácilmente combinables y una estética de inspiración vintage.

La cápsula no se limita a las prendas para salir a la calle. Zara incorpora también sets de pijama, ampliando así una colección que juega con diferentes momentos y escenarios de ese viaje que sirve como hilo conductor.

Los complementos ayudan a completar el universo creado por Levine para Zara. La colección incluye mocasines, mochilas y bolsos shopper, entre otros accesorios, manteniendo la misma línea estética del resto de prendas.

Detrás de la colaboración se encuentra Aaron Levine, un nombre vinculado durante su trayectoria profesional a diferentes firmas de moda estadounidense. El diseñador ha trabajado con marcas como Abercrombie & Fitch, Madewell y Huckberry, además de ejercer como consultor para Teddy Santis cuando estaba dando sus primeros pasos con Aimé Leon Dore.