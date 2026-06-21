La huella artesanal gallega detrás de Loewe: "La tradición es nuestro ADN"

Detrás de algunos de los bolsos, instalaciones y proyectos creativos más reconocidos de Loewe hay talento gallego. La firma de lujo española lleva años colaborando con artesanos de la comunidad que han encontrado en la marca una plataforma para proyectar su trabajo, recuperar oficios tradicionales y demostrar que la artesanía sigue teniendo un papel protagonista en el diseño contemporáneo.

La apuesta de Loewe por el trabajo manual se intensificó durante la etapa de Jonathan Anderson como director creativo. Bajo su liderazgo, la firma convirtió la artesanía en uno de sus principales signos de identidad, colaborando con creadores de todo el mundo y reivindicando técnicas que, en muchos casos, estaban en riesgo de desaparecer.

En Galicia, esa filosofía ha encontrado un terreno fértil. Artesanos como Idoia Cuesta, Álvaro Leiro, Cristina Velasco o Santiago Besteiro han colaborado con la firma aportando técnicas, materiales y conocimientos que hunden sus raíces en la tradición, pero que dialogan con el lujo contemporáneo.

Idoia Cuesta, más de una década tejiendo para Loewe

Idoia Cuesta fue una de las primeras artesanas gallegas en incorporarse al universo creativo de Loewe. Su relación con la firma comenzó en 2011, cuando participaba en la feria Maison & Objet de París dentro de un programa de internacionalización de la artesanía gallega.

Fue allí donde su trabajo llamó la atención de responsables de la marca. Poco después llegaron los primeros encargos y el desarrollo de prototipos que acabarían formando parte de las colecciones de la firma. "Me llamaron para empezar con los primeros prototipos en 2011 y la primera colección de bolsos en la que trabajé salió en las temporadas de 2012, 2013 y 2014", recuerda.

Más de una década después, Cuesta sigue colaborando con la casa de lujo como taller artesano externo, participando tanto en el desarrollo de piezas para colecciones como en proyectos especiales vinculados a eventos internacionales como el Salone del Mobile de Milán.

Para la artesana gallega, trabajar con una firma de la dimensión de Loewe supuso un importante punto de inflexión profesional. "Pasé de tener un taller pequeño a tener una visión mucho más empresarial, de logística y de producción. Te cambia la forma de pensar y de gestionar tu trabajo. Ha sido un aprendizaje enorme", explica.

Cuesta reconoce que la colaboración con la firma le ha permitido crecer tanto a nivel profesional como creativo gracias al contacto constante con diseñadores y equipos de desarrollo. "Trabajar con ellos es un lujo porque continuamente te están lanzando retos. Cada nuevo proyecto implica investigar, probar soluciones técnicas y encontrar nuevas formas de tejer. Es un proceso de aprendizaje constante", señala.

Entre las creaciones que más la representan destaca la colección de bolsos Nest, inspirada en la forma en la que los pájaros construyen sus refugios en la naturaleza. "Es una técnica que ellos llaman random weaving y que yo suelo definir como tejido intuitivo o técnica del caos. Parte de la idea de imitar cómo los pájaros tejen sus nidos y ha dado lugar a algunas de las piezas más reconocibles de mi trabajo para Loewe", explica.

Actualmente, la artesana se encuentra trabajando en nuevos proyectos para la firma, entre ellos una nueva producción de bolsos y piezas destinadas a futuros desfiles. "Lo mejor es que nunca te aburres. Siempre estás creando, investigando y buscando nuevas soluciones. Que además te paguen por hacerlo es algo que no se puede pedir mucho más", concluye.

Álvaro Leiro: de rescatar las corozas a llevarlas a Milán y Shanghái

La historia de Álvaro Leiro con Loewe comenzó en 2018, cuando un miembro del equipo de desarrollo de la firma descubrió una de sus piezas durante un evento de artesanía.

Hasta entonces, el artesano gallego estaba centrado en recuperar técnicas prácticamente desaparecidas, como la cestería en espiral elaborada con paja y tira de zarza y las corozas gallegas, las antiguas prendas impermeables confeccionadas con fibras vegetales que durante siglos utilizaron campesinos y marineros. "Yo hacía artesanía tradicional, diría que de la más primitiva. Hacía cestería en espiral y corozas. Eran dos cosas que estaban desapareciendo y que ya casi nadie hacía", explica.

Su trabajo de investigación le llevó a documentar 16 modelos distintos de coroza repartidos por Galicia y el norte de Portugal. "Cada comarca tenía su propio modelo. Me parecía importante recuperar toda esa información para que pudiera conservarse y volver a hacerse en el futuro", señala.

Durante aquel encuentro con Loewe, el equipo de desarrollo le lanzó un reto: trasladar una de sus piezas vegetales al cuero. "Me preguntaron si sería capaz de hacerla en piel. Aquello estaba hecho con juncos y era un reto complicado, pero acepté. Una semana después la pieza ya estaba en París", recuerda.

El trabajo llegó directamente a Jonathan Anderson y marcó el inicio de una colaboración que continúa en la actualidad. "No he parado desde entonces. Todo lo relacionado con la cestería, aunque sea trabajada en cuero, ha pasado muchas veces por mis manos", afirma.

Uno de los proyectos más emblemáticos surgió precisamente a partir de las corozas. "Cuando me propusieron hacer algo inspirado en ellas, yo no vi solo un bolso. Vi la oportunidad de que Loewe ayudara a difundirlas”, asegura.

Aquella colaboración permitió que varias corazas viajaran a exposiciones celebradas en Milán y Shanghái, llevando una pieza prácticamente desaparecida de la cultura gallega a algunos de los escenarios más importantes del diseño internacional. "Era algo que estaba perdido en el baúl de los recuerdos. Hemos conseguido ponerlo en valor y darle un impulso enorme. Al final, la tradición es nuestro ADN", sostiene.

Leiro reconoce que colaborar con una firma internacional ha sido importante para su trayectoria, pero asegura que lo más valioso ha sido el trato humano. "Me siento bien trabajando con ellos. La cercanía, la calidad humana y la confianza que depositan en mí es lo más importante. Muchas veces me dejan empezar desde mi propia creatividad y siento que valoran mi trabajo", explica.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Artesanía 2023 y con el galardón al mejor artesano de vanguardia del Círculo Fortuny.

Sin embargo, cuando se le pregunta por lo mejor que le ha aportado su relación con Loewe, no habla de premios ni de reconocimiento internacional. "Lo más importante de todo este trabajo con Loewe es que me ha permitido trabajar con mis hijas", afirma.

Por eso, cuando se le pregunta qué significa para él colaborar con una de las firmas de lujo más prestigiosas del mundo, su respuesta se aleja del prestigio. "Ese es el verdadero lujo", concluye.

Cristina Velasco lleva el arte del papel a Casa Loewe

La artesana Cristina Velasco, fundadora de Anaquiños de Papel, también forma parte de la red de colaboradores de la firma. Su experiencia más reciente con Loewe la llevó a Madrid y Barcelona para diseñar e impartir una serie de talleres exclusivos inspirados en la colección Paula’s Ibiza.

A diferencia de colaboraciones anteriores, en esta ocasión la marca no le entregó un proyecto ya definido. El reto era mucho más ambicioso: crear desde cero una experiencia artesanal para los clientes de Loewe. "Me dieron total libertad para diseñar el taller. El objetivo era conseguir que los participantes elaborasen una alcachofa de papel en apenas treinta minutos, pero además tenía que ser bonita y estar inspirada en las alcachofas de la colección", explica.

Detrás de aquella propuesta hubo meses de trabajo y pruebas. "Antes de decir que sí tuve que comprobar que realmente era posible. No podía hacer un taller para Loewe y que la gente se llevase algo mal hecho. Tenía que ser una pieza bonita y una experiencia especial", recuerda.

Los talleres se celebraron en Casa Loewe Madrid y posteriormente en Barcelona. Los asistentes, invitados por la propia firma, participaban en una experiencia que combinaba creatividad, artesanía y gastronomía. "Mucha gente llegaba sin saber exactamente lo que iba a hacer. Al principio decían que eran incapaces, que hacía años que no hacían nada con las manos. Pero poco a poco veían cómo la pieza tomaba forma y terminaban encantados", explica.

Al finalizar la actividad, cada participante podía llevarse su creación en una bolsa de Loewe. Además, la experiencia incluía aperitivos y otros detalles relacionados con la temática del taller.

La relación de Velasco con la firma viene de años atrás. Ya había colaborado con Loewe durante la presentación de uno de sus perfumes, aunque en aquella ocasión se limitó a impartir talleres previamente diseñados por la marca. Esta vez, sin embargo, la responsabilidad era completamente distinta. "Que una firma como Loewe confiase directamente en mí para crear toda la experiencia fue algo increíble”, afirma.

Para la artesana coruñesa, la colaboración supuso uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. "Fue un sueño cumplido. Hace años visualizaba la posibilidad de trabajar algún día con Loewe y acabar diseñando una experiencia para sus clientes fue algo que jamás imaginé", asegura.

Sin embargo, más allá de la repercusión de la marca, Velasco destaca especialmente el trato recibido durante todo el proceso. "Lo que más me sorprendió fue cómo valoraban la artesanía y a las personas que estamos detrás. En todo momento sentí respeto por mi trabajo y una cercanía que no siempre encuentras en proyectos de este nivel", explica.

Tras doce años de trayectoria como artista y tallerista, reconoce que esta experiencia ocupa ya un lugar especial en su carrera. "Si mañana tuviese que cerrar el taller, podría decir que diseñé un taller para Loewe. Solo por eso ya habría merecido la pena", concluye.

Santiago Besteiro: tradición artesana gallega en los grandes escaparates del diseño

La relación entre Loewe y Galicia también pasa por el trabajo de Santiago Besteiro, artesano especializado en cestería contemporánea y restauración. Su colaboración con la firma comenzó en 2021 y se ha desarrollado principalmente a través de proyectos vinculados al Salone del Mobile de Milán, una de las grandes citas internacionales del diseño.

Durante estos años ha participado en el desarrollo de prototipos, piezas únicas e instalaciones creadas para exposiciones y acciones especiales de la marca. Un trabajo muy diferente al de las producciones en serie y que le ha permitido explorar nuevas técnicas, materiales y procesos creativos. "Fue una oportunidad de aprendizaje enorme a nivel técnico, de diseño y también para entender cómo funcionan empresas de esta dimensión dentro del sector del lujo", explica.

Entre los proyectos que recuerda con más cariño se encuentra una de las colecciones presentadas por Loewe en el Salone del Mobile de Milán de 2022. "Me permitió aprender técnicas y conocimientos que hasta ese momento eran completamente nuevos para mí", señala.

Besteiro reconoce que colaborar con una firma internacional también implica adaptarse a un ritmo de trabajo muy diferente al habitual en el ámbito artesanal. "El mundo de la moda es muy rápido y los plazos suelen ser ajustados. Todo tiene que llegar a diferentes puntos geográficos en muy poco tiempo”, comenta.

Sin embargo, más allá de la exigencia de los proyectos, destaca especialmente el trato recibido por parte del equipo de la firma. “Una de las cosas que más me sorprendió fue la calidad humana de las personas con las que trabajé. Siempre sentí respeto hacia mi trabajo y hacia mí como persona”, afirma.

Para el artesano, ese ambiente resulta clave en cualquier proceso creativo. "Cuando te sientes valorado y cómodo dentro de un proyecto, trabajas con más ganas, aportas más ideas y el resultado siempre es mejor", sostiene.

Aunque actualmente mantiene la relación profesional con la firma, prefiere poner el foco en lo que la experiencia le ha aportado a nivel personal y profesional. "Más allá de las piezas concretas, me quedo con todo lo aprendido durante estos años y con la oportunidad de haber formado parte de proyectos tan innovadores", concluye.

Una de las cestas de Santiago Besteiro para Loewe.jpg

Tradición gallega para una firma global

Aunque proceden de disciplinas muy distintas, todos los artesanos comparten una misma filosofía: la defensa del trabajo manual y la voluntad de preservar conocimientos transmitidos durante generaciones.

Precisamente esa mirada hacia los oficios es la que ha convertido a Loewe en una de las firmas de lujo más comprometidas con la artesanía contemporánea. Desde la recuperación de una antigua coroza hasta el tejido experimental, la cestería o el papel artístico, Galicia ha encontrado un espacio propio dentro del universo creativo de la marca.

Un vínculo que demuestra que la tradición no está reñida con la innovación y que algunos de los trabajos más admirados del lujo internacional siguen naciendo, todavía hoy, de unas manos artesanas.