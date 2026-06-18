Modiña estrena en A Coruña 'Latexo', su podcast en vivo para impulsar el talento de la moda gallega

El Congreso de Moda de Galicia, Modiña, dio este martes un nuevo paso en su estrategia de divulgación y conexión con el talento emergente con el estreno de Latexo, su nuevo podcast audiovisual. La primera grabación tuvo lugar en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña, en un formato abierto que combinó conversación, exposición creativa y participación del público.

La sesión inaugural contó con la presencia de la Directora Xeral de Xuventude, Lara Meneses, que tomó parte en la grabación y acompañó el desarrollo del programa, reforzando el apoyo institucional a iniciativas vinculadas a la creatividad juvenil en Galicia.

Lejos del formato tradicional de entrevista, Latexo nace con la intención de convertirse en una experiencia inmersiva en la que el público pueda observar el proceso creativo en directo, escuchar a los protagonistas y acercarse a la moda desde una perspectiva más cercana y vivencial. La propuesta busca trasladar el discurso creativo fuera del circuito habitual de pasarelas y congresos.

Durante esta primera entrega participaron varios perfiles del ecosistema de moda gallego. Entre ellos, la diseñadora Nahir Álvarez, reconocida en los Premios Xuventude Crea 2025 en la categoría de Moda y Diseño, que presentó su colección y explicó su proceso de trabajo ante los asistentes. También intervino Filispin, un proyecto colaborativo surgido en Ferrol que agrupa a varias jóvenes creadoras que han unido fuerzas para desarrollar una marca conjunta.

La jornada se completó con la participación de la diseñadora coruñesa Clara Trisac, que tras finalizar su formación en moda regresa a Galicia para iniciar su trayectoria profesional, aportando una visión de relevo generacional dentro del sector.

Con este nuevo formato, Modiña refuerza su apuesta por generar espacios complementarios a su congreso anual, ampliando su presencia durante todo el año y creando nuevas vías de visibilidad para diseñadores emergentes, marcas y proyectos creativos del tejido gallego.

El proyecto está impulsado por Galiciademoda y Diesemm, entidades promotoras del Congreso de Moda de Galicia, que celebrará su IV edición en 2026 en A Coruña.

Además de Modiña Summit y JF64, Latexo se integra como una nueva línea de actividad con la que la organización busca consolidar a Galicia como un polo de referencia en innovación, emprendimiento y moda a nivel nacional.