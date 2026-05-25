Cero de Costa lanza una sudadera especial para celebrar el regreso del Deportivo a Primera División

Colección de Cero de Costa con motivo del ascenso del Dépor Cedida

La firma de moda coruñesa Cero de Costa se une a la euforia blanquiazul y celebra el regreso del Deportivo a Primera División con el lanzamiento de una sudadera especial.

"A Coruña! Hay momentos que merecen quedarse para siempre", señala la marca a través de sus redes sociales. Por eso lanzan esta línea de sudaderas limitadas que estarán disponibles a partir del 8 de junio y que celebran que "somos de primera".

La prenda, de color gris y letras en azul, incluye el mensaje en la parte frontal y una imagen del estadio de Riazor en la espalda, junto al logotipo de la firma.

Además, la web oficial de la marca ya ha activado la preventa de esta nueva prenda, disponible en tallas desde la XXS hasta la XL.