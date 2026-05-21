Así es la colección de Bad Bunny x Zara: la gorra viral, llamativos bañadores y una sobrecamisa por 169 euros

La colección de Bad Bunny x Zara ha desatado la locura. Salió a la venta a medianoche en la web y, ya esta mañana, llegó también a algunas tiendas seleccionadas de la marca, aunque varios productos ya se han agotado.

Desde la gorra viral con la que ya se dejó ver Marta Ortega hasta una blazer confeccionada en lana 100%, la colección incluye bandanas, camisetas de colores llamativos, jerséis con estética urbana e incluso bañadores.

Algunas prendas agotadas en menos de 24 horas

En Galicia, la colección de Bad Bunny x Zara solo puede conseguirse en algunas tiendas seleccionadas.

En A Coruña, por ejemplo, está disponible únicamente en los establecimientos de la calle Compostela y de Marineda City, mientras que en Vigo solo puede adquirirse en el centro comercial Gran Vía de Vigo.

La línea del cantante puertorriqueño junto al buque insignia de Inditex incluye varias prendas y accesorios que ya han colgado el cartel de agotado.

Sudadera 'Nueva Yol'. Ref: 4087/037/803 Zara (Web)

Entre los artículos que se quedaron sin stock en menos de 24 horas destacan un polo cropped, un bolso estilo shopper, una camisa de cuadros con parches y una sudadera en tejido de algodón con la palabra 'Nueva Yol'.

Marta Ortega con una gorra de la colaboración con Bad Bunny EUROPA PRESS

La gorra viral, por suerte, todavía sigue disponible en la web. Confeccionada también en algodón, tiene un precio de 25,95 euros y puede encontrarse, además de en verde, en otros tres colores: amarillo, azul claro y rojo medio.

La colección que lleva días ocupando titulares está formada por alrededor de 150 piezas inspiradas en el estilo de Bad Bunny. "Las piezas son un reflejo de cómo Benito siempre ha vestido", señalan desde Zara.

Así, la colección apuesta por una línea en la que no faltan algunos básicos veraniegos, como camisetas de manga corta y bañadores de colores llamativos y estampados pensados para quienes no quieren pasar desapercibidos.

Tampoco faltan sudaderas, bolsos estilo shopper y bandanas estampadas, uno de los accesorios de moda del momento, disponibles por 19,95 euros. La colección incluye diseños en amarillo, azul y rosa.

Sobrecamisa de piel. Ref: 2521/404/737 Zara (Web)

La pieza más exclusiva de la línea es una sobrecamisa confeccionada en piel con acabado ante. Con número de referencia 2521/404/737, tiene un precio de 169 euros y todavía está disponible en las tallas S, M, L y XL.

Le sigue de cerca la blazer cropped fit confeccionada en tejido de lana y con cuello con solapas de pico y manga larga. Tiene un precio de 129 euros y lleva a conjunto un pantalón straight por 69,95 euros.

Bandanas de la colección de Bad Bunny x Zara Zara (Web)

Por el contrario, los artículos más económicos de la colección son las camisetas tipo slim y las bandanas estampadas, ambas con un precio de 19,95 euros.