La colección de Bad Bunny y Zara llega este jueves a tiendas seleccionadas de Galicia

Después de llenar titulares en medios de comunicación de moda de todo el mundo, la esperada colección de Bad Bunny junto a Zara llega este jueves 21 de mayo a tiendas seleccionadas de la marca gallega. La colección, bautizada como "BENITO ANTONIO", también estará disponible desde esta misma madrugada en la web de Zara.

La expectación alrededor de esta colaboración no ha dejado de crecer en los últimos días. Todo ello después de que el cantante apareciera por sorpresa este pasado sábado en una tienda de Zara en Puerto Rico para presentar personalmente la colección ante cientos de seguidores. El establecimiento de Plaza Las Américas, en San Juan, había sido transformado previamente en un espacio pop-up exclusivo dedicado al lanzamiento.

Aunque por el momento no se sabe si el artista visitará Galicia o tan siquiera España para promocionar la colección, lo que sí está confirmado es que varias tiendas seleccionadas recibirán desde este jueves las prendas diseñadas junto al cantante puertorriqueño.

Según explica Zara en un comunicado, "BENITO ANTONIO" nace de la esencia creativa de Benito Antonio Martínez Ocasio y de su forma de entender la moda. La colección, desarrollada junto a su director creativo Janthony Oliveras, cuenta con unas 150 piezas inspiradas en el estilo personal del artista.

ZARAxBAD BUNNY

Sastrería, prendas oversize, básicos veraniegos, tejidos texturizados y gráficos con carácter forman parte de una propuesta que busca reflejar la identidad y la evolución creativa del cantante. "Las piezas son un reflejo de cómo Benito siempre ha vestido: sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo", señalan desde la firma.

Otras colaboraciones del cantante con la marca

Sin embargo, este no fue el primer adelanto de la colaboración. El público ya había visto algunas de las prendas sin saberlo meses antes. El pasado febrero, Bad Bunny apareció en el escenario del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show con looks exclusivos desarrollados junto a Zara. Más tarde, volvió a hacerlo en la Met Gala celebrada el pasado 4 de mayo.

La campaña visual de la colección fue fotografiada en Puerto Rico por STILLZ, colaborador habitual del artista, y gira alrededor de elementos vinculados al paisaje y la identidad cultural puertorriqueña. Todo ello acompañado de una estética que mezcla referencias urbanas y artesanales.

Más allá de una simple colaboración comercial, Zara define "BENITO ANTONIO" como "un reflejo de quién es Benito, su identidad y su evolución creativa". Una colección que, desde antes incluso de salir a la venta, ya se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del mundo de la moda.