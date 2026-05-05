Bad Bunny se viste con un traje hecho a medida de Zara en la Met Gala 2026: el mensaje detrás del look

Si Bad Bunny ya sorprendió en la Super Bowl 2026 con un look 100% de Zara y el detalle que tuvo con todo el equipo de Arteixo(A Coruña), ahora lo ha vuelto a hacer con un traje hecho a medida por la misma firma.

Maquillado como si fuera una versión de sí mismo proyectada 50 años hacia el futuro y apoyado en un bastón, Benito se presentó en la Met Gala 2026 luciendo un elegante esmoquin negro de Zara, confirmando una vez más su gran capacidad de sorprender y marcar tendencia con su estilo.

Un look completo hecho a medida por Zara

Bad Bunny volvió a acaparar todas las miradas en la Met Gala con una propuesta tan inesperada como simbólica. El artista puertorriqueño apareció en la alfombra roja luciendo un esmoquin negro hecho a medida por Zara, confirmando su interés y su vínculo con la firma gallega.

Tanto el traje como los zapatos fueron llevados a cabo por la popular firma gallega, quienes hicieron posible la visión del artista. El concepto surge como una respuesta al tema central de la Met Gala 2026: The Aging Body, dentro de la exposición Costume Art, creada por Andrew Bolton.

El conjunto, sobrio pero con mucho mensaje: incluye una camisa negra personalizada y un lazo escultural de gran volumen, guiño al icónico "Bustle" de Charles James de 1947, pieza clave de la colección del Costume Institute.

Sin embargo, lo que realmente convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados de la noche no fue solo el traje, sino la puesta en escena: Bad Bunny se presentó caracterizado como una versión envejecida de sí mismo, con bastón incluido y un maquillaje que le sumaba décadas. ¿Qué significa envejecer?

El maquillaje, llevado a cabo por el maquillador estadounidense Mike Marino, referente mundial del maquillaje prostético, con una amplia carrera en cine y televisión, ha sido un antes y un después. Todo ello ha dado lugar a un look en el que cada detalle importa.

Este gesto artístico, lejos de ser anecdótico, aportó una capa de significado a su estilismo, jugando con el paso del tiempo y la identidad. La elección de Zara, una marca de gran prestigio y reconocimiento, para un evento dominado por firmas de alta costura también reforzó su intención de romper códigos tradicionales.

"La silueta negra e intemporal no es casualidad, contrasta deliberadamente con el cuerpo envejecido. El traje no envejece. Él sí", nos indican fuentes de Inditex.

La colaboración entre el artista y la marca de Inditex no es nueva. Tras su anterior aparición conjunta en la Super Bowl, esta nueva apuesta en la Met Gala sugiere que la relación seguirá más allá.