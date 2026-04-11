Llega a Lidl la máquina perfecta para hacer pilates reformer en casa sin gastar un pastizal

El pilates reformer está de moda. Esta modalidad se ha consolidado como la opción preferida de muchas personas para lograr un cuerpo tonificado, estilizado y, lo más importante, sin dolores.

En este sentido, el pilates reformer trabaja los músculos de la zona abdominal, lumbar y glúteos, ayuda a corregir desequilibrios posturales y aumenta la movilidad articular, entre otros beneficios.

Pilates reformer en casa con esta máquina de Lidl

Queda claro que el pilates reformer es una maravilla, aunque no siempre accesible para todos los bolsillos. Ahora, Lidl ha lanzado una máquina que permite practicarlo cómodamente en casa.

La cadena alemana, además de ofrecer una amplia línea de productos de alimentación a precios competitivos, tiene también su propia marca deportiva: Crivit.

Precisamente, Crivit acaba de poner a la venta una máquina perfecta para practicar pilates reformer sin salir de casa y sin gastar un pastizal en el gimnasio.

El modelo, con número de referencia 100394580, es un aparato de ejercicio multifuncional para pilates, con estructura de acero estable y plegable, y poleas y resistencia ajustable en tres y cinco niveles, respectivamente.

La máquina cuenta con un reposapiés acolchado, ajustable en cuatro ángulos para mayor comodidad, y dispone de dos hombreras extraíbles con dos posiciones diferentes.

Máquina de pilates. Ref: 100394580 Lidl (Web)

Más allá de las propias especificaciones técnicas, la máquina se puede guardar en posición horizontal para ahorrar espacio y cuenta con ruedas integradas que facilitan su movilidad.

Está fabricada con cuatro materiales (acero, plástico, madera y látex) y, una vez desplegada, sus dimensiones aproximadas son 197x57x72,5 cm, según el fabricante. Además, soporta un peso máximo de 120 kilos.

Los clientes, en su mayoría, coinciden en la estupenda relación calidad-precio. "Muy eficaz, con sus diferentes potencias, para fortalecer todo el precio", dice una de las reseñas.

Otra señala: "Una máquina muy buena que cumple con su función a la perfección considerando su precio. Es robusta y fácil de manejar. Requiere muy poco montaje, aunque las instrucciones no siempre son muy claras; aun así, es fácil".

Está a la venta por 319,99 euros a través de la página web de Lidl.