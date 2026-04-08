La imagen viral que no llegó a tiempo para la Fundación MOP de A Coruña: juntas, Anna Wintour y Meryl Streep

A tan solo unas semanas de que se estrene la segunda parte de El diablo se viste de Prada en los cines de todo el mundo (el próximo 30 de abril), la fotógrafa Annie Leibovitz ha inmortalizado el momento en el que la exdirectora de Vogue USA, Anna Wintour, se encontró cara a cara con su 'alter ego' ficticio.

Que Miranda Priestly representa a la ejecutiva británica siempre había sido un secreto a voces. La autora del libro, Lauren Weisberger, nunca quiso reconocer que se trataba de la misma persona. Sin embargo, las gafas XXL y la fuerte personalidad del personaje de Meryl Street la delataron.

Ahora, casi 20 años después, la auténtica Anna Wintour responde a la comparativa. Nunca antes la histórica directora de Vogue se había manifestado acerca de lo que opinaba del paralelismo con Meryl Streep. Hasta hoy, en la propia cabecera en la que estuvo al frente durante más de 37 años.

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo compartido por la revista Vogue, en el que ambas posan divertidas ante la cámara de Annie Leibovitz. Lo que cualquiera habría imaginado que iba a sentar mal a la icónica Anna Wintour ha quedado claro que no es así.

La propia fotógrafa estadounidense se hizo eco en redes sociales de la sesión con Anna Wintour y Meryl Streep. Imágenes que no han llegado a tiempo para la muestra expuesta en la Fundación MOP de Marta Ortega, pero que ofrece un recorrido por toda la trayectoria profesional que ha llevado a la artista a captar momentos como este.

De hecho, en la exposición Alice in Wonderland podemos encontrar otros momentos icónicos con figuras como The Rolling Stones, Penélope Cruz, Melania Trump, Kim Kardashian, Rihanna o incluso los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

Otros trabajos de Annie Leibovitz expuestos en A Coruña

Una exposición que fue presentada a los medios por la propia Annie Leibovitz, siendo la primera muestra de la fundación presentada por la propia autora. Algo difícil de conseguir si tenemos en cuenta que actualmente es una de las fotógrafas mejor pagadas del mundo y, por lo tanto, una de las más solicitadas, como demuestra esta reciente sesión.

El día que Anna Wintour visitó la ciudad herculina

Pero lo más sorprendente es que hace unos meses, en A Coruña también tuvimos el placer de recibir la visita de Anna Wintour, quien recorrió las oficinas de la sede de Inditex en Arteixo de la mano de Marta Ortega y su equipo. Con sus gafas XXL y su característico abrigo largo, paseó por los pasillos del imperio textil.

Ahora solo falta que la mismísima Meryl Streep también visite este rincón del norte de la península. Aunque, visto lo visto, no estamos tan lejos de que esto suceda.