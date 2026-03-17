Zara ficha a John Galliano para reinventar sus archivos en una colaboración de dos años

Zara ha anunciado una colaboración creativa con el diseñador británico John Galliano, que se extenderá durante dos años y comenzará a materializarse a partir de septiembre de 2026. Lejos de tratarse de una colección convencional, el acuerdo propone un enfoque inédito dentro del universo fast fashion: reinterpretar el propio archivo de la marca.

El creador, que marcó una etapa en firmas como Dior, Maison Margiela o Givenchy, trabajará directamente con prendas de temporadas anteriores de Zara. Su labor consistirá en deconstruirlas y transformarlas en nuevas creaciones. Este ejercicio de reinterpretación busca no solo aportar valor creativo, sino también prolongar la vida útil de las colecciones previas.

La colaboración supone un giro estratégico para la firma de Inditex, que apuesta por integrar procesos creativos más cercanos a la alta costura en su modelo de producción. Las nuevas colecciones estarán guiadas por el lenguaje estético característico de Galliano, conocido por su capacidad narrativa y su enfoque experimental.

Un puente entre lujo y fast fashion

El desembarco de Galliano en Zara refuerza la tendencia de colaboración entre grandes diseñadores, pero introduce un matiz diferencial: el foco en el archivo y la reutilización como punto de partida creativo.

Las colecciones se presentarán cada temporada a partir de septiembre de 2026, en el inicio de una alianza que promete acercar códigos de la alta costura a un público amplio, bajo una nueva mirada sobre el diseño y el consumo.