Acaba de llegar a Lidl la chaqueta deportiva más bonita y barata: por 8,99 euros y en tres colores

La primavera está a la vuelta de la esquina, y muchas personas están pensando ya en hacer pequeños ajustes en su armario de cara a la llegada de una temporada con más horas de sol.

Los planes al aire libre se multiplican durante la primavera. Sin embargo, el clima no es el típico del verano, y menos en Galicia, por lo que llevar una chaqueta resulta imprescindible para no pasar frío.

Por solo 8,99 euros y en tres colores

Aunque las rebajas han terminado en la mayoría de establecimientos, no es necesario hacer una gran inversión para comprar una chaqueta deportiva, ya que Lidl las ofrece por menos de 10 euros.

La cadena de supermercados de origen alemán, además de ofrecer una amplia y variada selección de productos de alimentación, cuenta con una línea de ropa propia que poco tiene que envidiar a otras marcas deportivas.

Lidl, a través de su tienda online, dispone de un catálogo de moda de lo más completo. Entre las prendas más bonitas y baratas, destaca una chaqueta deportiva para mujer disponible por solo 8,99 euros.

Esta prenda, con número de referencia 495811, es un básico de armario imprescindible para escapadas al monte o excursiones a la playa durante la primavera.

Chaqueta deportiva de Lidl para mujer. Ref: 495811 Lidl (Web)

Su diseño de manga larga y capucha lo convierten en una prenda especialmente práctica en Galicia, donde la lluvia puede hacer acto de presencia hasta en días aparentemente soleados.

Los puños en las mangas y en el bajo ayudan a minimizar la entrada de aire, mientras que la cremallera reciclada de la marca YKK permite regular la ventilación y garantizar también un cierre seguro.

La chaqueta deportiva para mujer de Lidl está disponible en tres tallas: XS, que corresponde a las tallas 34 y 36; S, que equivale a una 38 y 40; y M, que vendría a ser una 42 y 44. Además, muy pronto estará próximamente a la venta la talla L (46 y 48).

Los colores disponibles, por otro lado, son lila, azul y negro. Se trata de una gama muy versátil y fácil de combinar, que ofrece opciones para todos los gustos, desde un estilo monocromático hasta un toque de frescura con el lila.