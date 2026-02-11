Así diseñaron Zara y Bad Bunny el look para la Super Bowl: "Es un honor asociarnos con él"

La Super Bowl LX marcó un antes y un después en la historia de Zara. Se trata de la primera vez que la marca trabaja con un artista para una actuación de esta escala.

El artista puertorriqueño hizo historia en la Super Bowl llevando moda española al escenario más visto del año. Actuó ante más de 120 millones de personas con un look completo de Zara, convirtiendo a la firma gallega en protagonista global del halftime show.

Fueron alrededor de 13 minutos de actuación que supusieron meses de trabajo para Inditex y que desde la propia compañía han querido compartir en detalle: "Es un honor asociarnos con él en esta ocasión histórica y llevar su visión a uno de los escenarios más grandes del mundo".

El equipo trabajó en estrecha colaboración con Bad Bunny y su director creativo, Janthony Oliveras, junto a los estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas Linares. "El proceso fue largo y conjunto, pensado para garantizar tanto la funcionalidad estética y física que requiere una actuación de este tipo", recalcan.

Para Inditex la colaboración estuvo definida bajo "un enorme respeto hacia Benito como artista y figura cultural", con un objetivo claro: "Ayudar a transmitir genuinamente su visión en uno de los escenarios más grandes del mundo".

Zara no solo diseñó el look de Benito, sino que también vistió a sus bailarines, banda y orquesta, "creando una narrativa visual cohesionada a lo largo de toda la actuación". La visión del artista dio forma a todo: desde la paleta de colores hasta los tipos de trajes y los detalles específicos de cada prenda.

¿A la venta en tiendas de Zara?

Desde entonces, se ha especulado mucho acerca de si las prendas que vistió Bad Bunny durante el medio tiempo de la Super Bowl podrían salir a la venta. Sin embargo, en Zara siempre lo tuvieron claro: "Nunca ha estado previsto poner a la venta este outfit, sino servir a la visión artística".

El punto de partida: la camiseta de fútbol americano

A pesar de que nunca podremos hacernos con una de las prendas que vistió Bad Bunny en su actuación, los trabajadores de la sede de Inditex de Arteixo sí recibieron una versión de la camiseta. El lunes, al llegar a sus puestos de trabajo, se encontraron con este regalo seguido de una nota de agradecimiento firmada por el mismísimo Benito.

Y es que esta pieza es la más especial que llevó Bad Bunny la noche del domingo. El concepto de diseño partió de una camiseta de fútbol americano. "Se concibió sin logotipos ni visibilidad de marca, y con una paleta de colores neutros elegida para evitar cualquier sesgo hacia equipos específicos, manteniendo al mismo tiempo la preferencia de Benito por centrarse en el estado de ánimo y el estado de forma", explican desde Inditex.

La inspiración principal fue la estética de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y su reciente residencia en Puerto Rico. De ahí surgieron un fit y una silueta muy específicos, con formas recortadas y cuellos barco.

Inspirado en la ropa deportiva, el diseño incorporó al mismo tiempo una dimensión sofisticada y elegante que refleja su sensibilidad por la sastrería. Por eso se incluyó una camisa con cuello barco y una corbata dentro del concepto de jersey, junto a pantalones adaptados a una silueta más refinada.

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, Reuters

"Se añadieron hombreras sutiles como referencia al fútbol americano, manteniendo una silueta definida y elegante. El look se completó con la zapatilla exclusiva Adidas BadBo 1.0, esencial para cerrar la propuesta", añaden.

El diseño incluyó un homenaje íntimo: "OCASIO", su apellido. Lo que todavía se desconoce y que desde Zara tampoco han querido desvelar es el significado detrás del número 64 en la camiseta. Se especula que podría tratarse del año de nacimiento de su madre, de apellido Ocasio. Pero eso, Bad Bunny ha preferido dejarlo a la libre interpretación, así como muchos detalles visuales que se vivieron durante el show.