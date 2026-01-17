¿Escapada a la nieve? Las 4 prendas abrigadas y elegantes que no pueden faltar en tu maleta

La nieve ya se ha hecho notar en varios puntos de Galicia, y son muchos los que planean pequeñas escapadas de fin de semana para disfrutar de los paisajes gallegos teñidos de blanco. Sin duda, es una estampa preciosa que merece la pena vivir. Seas o no amante del esquí, visitar estos lugares nevados es súper recomendable; eso sí, hay que ir abrigado.

Por si acaso están planeando una mini escapada a la nieve con amigos, pareja o familia, te dejamos un pequeño resumen de las prendas esenciales que debes incluir en tu maleta para no pasar frío y disfrutar al máximo de este fenómeno de la naturaleza.

Un plumífero

Abrigo de Decathlon. Ref: 8641855 Decathlon (Web)

Llevar un buen abrigo es esencial para que el frío no se adueñe de tu cuerpo. Un plumas o incluso un abrigo de pelo son dos excelentes opciones que, seguro, te ayudarán a no congelarte sin perder estilo.

Una opción podría ser el abrigo Wedze de Decathlon, una chaqueta de esquí que es cálida e impermeable con capucha integrada y faldón paranieve. Su aislamiento de guata sintética protege hasta -8 grados, y su corte amplio permite llevar capas debajo.

Además, tiene bolsillos prácticos, incluido uno para el forfait. Es ideal para paseos por la nieve o el uso diario en días fríos, y su precio es de 39,99 euros, disponible en tallas desde XXS a XXXL. Se recomienda colgarlo y secarlo bien antes de guardarlo.

Mono resistente al agua

Mono para la nieve de Osyho. Ref: 3951/626/800 Oysho

Un mono resistente al agua es imprescindible para disfrutar de la nieve con comodidad y seguridad. Un ejemplo es el que te mostramos de Oysho que, aunque tiene un precio elevado, es una estupenda inversión si eres una verdadera amante de la nieve.

Su tejido es transpirable, lo que permite que la humedad generada por el cuerpo durante la actividad se evacue, evitando la sensación de frío. Además, es impermeable al viento y al agua, protegiéndote de la lluvia, la nieve y el aire frío.

Su elasticidad permite libertad de movimiento. Ese mono está certificado para resistir temperaturas de hasta -10 grados, por lo que es una prenda perfecta para disfrutar de la nieve sin preocuparse por mojarse o pasar frío.

También puedes optar por una combinación de pantalón y chaqueta en caso de que el mono no te resulte del todo cómodo, tan solo debes asegurarte de que sean impermeables y que te protejan bien del frío.

Guantes térmicos

Guantes de Decathlon Ref: 8562916 Decathlon

Los guantes térmicos son esenciales para disfrutar de la nieve sin pasar frío en las manos. Están diseñados para mantener el calor corporal y proteger del viento, la nieve y la humedad, evitando que tus dedos se enfríen rápidamente.

Con unos buenos guantes no tendrás que preocuparte de que tus manos se congelen, sino que podrás realizar actividades como caminar, esquiar o jugar con la nieve sin ninguna molestia.

Muchos modelos son resistentes al agua y transpirables, manteniendo las manos secas incluso durante horas, combinando protección, comodidad y funcionalidad.

Botas Yeti

Botas Yeti de H&M. Ref: 1304181001 H&M

Este invierno triunfan las botas yeti, grandes, suaves, llamativas, pensadas para proteger del frío sin perder estilo. Son ideales en zonas húmedas y frías como Galicia y, aunque el ejemplo que te mostramos es con pelo, las hay de otros tejidos más aptos para ir a la nieve.

Con este tipo de botas no tendrás que preocuparte por tener los pies fríos, sino todo lo contrario. Además, si te haces con unas en tonos neutros, no tendrás problema a la hora de combinarlas con tus outfits de nieve. Si por el contrario prefieres unas botas con colores más atrevidos, serás la mirada de todas las pistas.