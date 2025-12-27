Botas Yeti: la tendencia sorpresa que triunfa entre las celebrities este invierno 2026

El invierno es esa época del año en la que los outfits gallegos se llenan de capas para hacer frente a las bajas temperaturas, la humedad de la zona de costa o a la nieve del interior. Un buen abrigo, un pantalón calentito y unas buenas botas se convierten en imprescindibles.

Y hablando de calzado, este invierno ha llegado una tendencia que no pasa desapercibida: las botas yeti. Un modelo atrevido y llamativo, solo apto para las más valientes, que además de acaparar todas las miradas cumple a la perfección su función de proteger del frío.

Las botas yeti, tendencia este invierno 2026

Este invierno, las botas yeti se han convertido en una de las tendencias más comentadas del momento. Grandes, suaves y con un aire atrevido, este tipo de calzado destaca por su estética afelpada y por estar pensado, ante todo, para combatir el frío.

Botas Yeti de H&M. Ref: 1304181001 H&M

En un lugar como Galicia, donde el invierno trae humedad, bajas temperaturas y días grises, las botas yeti se presentan como una opción ideal para sobrevivir al clima sin renunciar al estilo.

A simple vista pueden parecer difíciles de llevar. Su tamaño, el pelo sintético y su aspecto maximalista hacen que no sean el calzado más discreto del armario. Sin embargo, precisamente ahí reside su encanto. Son perfectas para quienes disfrutan jugando con la moda y arriesgando un poco más en sus combinaciones.

Aunque muchas personas las asocian únicamente con pantalones anchos o looks muy invernales, lo cierto es que una de las formas más interesantes de llevarlas es con falda o vestido. El contraste entre una prenda delicada y unas botas tan voluminosas crea un equilibrio visual muy favorecedor para cualquier silueta.

Botas Yeti de Pull & Bear. Ref: 1001740100 Pull & Bear

Un vestido de punto, una falda midi o incluso una mini con medias tupidas pueden combinar a la perfección con unas botas yeti, logrando un resultado moderno y llamativo.

En cuanto a colores, los tonos neutros siguen siendo los más populares. El blanco, el negro y el marrón encajan fácilmente en cualquier armario. Aun así, cada vez están más presentes las propuestas en colores atrevidos que añaden un toque divertido a los looks de invierno, algo que se agradece en los meses más fríos.

Las celebrities han tenido mucho que ver en el auge de esta tendencia. No dejan de compartir estilismos con botas yeti en redes sociales, e Instagram ya está repleto de fotos que demuestran cómo adaptarlas a distintos estilos. Gracias a ellas, estas botas han pasado de ser una opción impensable a un imprescindible para este invierno.