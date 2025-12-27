Acaban de llegar a Primark las botas más bonitas y calentitas para el invierno: en 6 tallas y por 18 euros

El frío ya está aquí y, para protegernos de las bajas temperaturas, no hace falta llenar el armario de capas, sino elegir las prendas adecuadas que nos ayuden a mantener el calor.

Más allá de un buen abrigo y un pantalón resistente, las botas se convierten en un imprescindible para mantener los pies abrigados y cómodos. ¿Buscas el par perfecto? Primark tiene un modelo ideal.

Disponible en 6 tallas y por 18 euros

Primark es una de las cadenas de ropa low cost más conocidas, gracias a su amplia variedad de prendas y a sus precios muy competitivos, con opciones realmente asequibles.

Con la llegada del invierno, su catálogo se llena de abrigos, jerséis, calcetines y pijamas súper calentitos, ideales para no quitárselos en toda la temporada. Además, cuenta con una interesante selección de botas perfectas para combatir el frío con estilo.

Entre todas las opciones, destaca un modelo de botas forradas de pelo sintético con cordones, ideal tanto para salir a tomar un café con amigas como para una cena de Navidad.

Botas de Primark. Ref: 991146946610 Primark (Web)

Este diseño, con número de referencia 991146946610, apuesta por la sencillez y la funcionalidad, incorporando cordones que permiten ajustar la bota al pie y mantener el calor en todo momento.

En color marrón claro, estas botas de antelina cuentan con un suave forro interior y una plataforma que estiliza y alarga la pierna, aportando altura y elevando cualquier look de invierno.

A la hora de combinarlas, ofrecen múltiples posibilidades: desde unos vaqueros con un jersey en tonos claros hasta una falda tipo skater con medias térmicas, adaptándose tanto a looks casuales como más arreglados.

Se trata, sin duda, de un básico imprescindible para este invierno que, con los cuidados adecuados, podrá acompañarte durante esta temporada y muchas más. Su forro interior las hace especialmente cálidas para esta época del año y no querrás quitártelas.

Más allá de su bonito diseño y su comodidad, otro de sus grandes puntos fuertes es el precio. Primark, fiel a su filosofía de moda asequible, ofrece este modelo por tan solo 18 euros.

Una relación calidad-precio difícil de igualar, con un diseño inspirado en las populares botas tipo UGG, pero a un coste mucho más accesible.

Además, este modelo está disponible en una amplia gama de tallas, desde la 36 hasta la 41, lo que facilita encontrar nuestro número.