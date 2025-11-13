Llega a A Coruña un nuevo mercadillo vintage este fin de semana: ropa a 5 euros y entrada gratuita

Los mercados vintage se han consolidado como referentes de la sostenibilidad y el consumo. Son espacios que combinan la valoración de la economía circular y la posibilidad de encontrar productos exclusivos a precios más accesibles.

En este contexto, A Coruña celebrará este fin de semana un nuevo mercado vintage con prendas desde 5 euros y acceso gratuito. Sin duda, una cita ideal para renovar el armario ante la llegada del frío.

Ropa vintage desde 5 euros

Tras el éxito de otros mercadillos del estilo, Pantalán Rest Club (Playa de Oza, 1) acogerá un nuevo evento vintage con piezas únicas a precios irresistibles. La cita se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre, en un amplio horario de 16:00 a 22:00 horas, para comprar sin agobios ni prisas.

El mercadillo, organizado por Plug Market, reunirá una cuidada selección de prendas y complementos con encanto retro. La entrada será gratuita, aunque se recomienda acudir con antelación para evitar colas.

Para quienes deseen renovar su armario, el mercado vintage ofrecerá ropa de segunda mano y piezas únicas que esperan una nueva vida. Además, el evento contará con stands de marcas locales, que aportarán su propio estilo y creatividad.

A continuación, la lista completa de participantes:

A Precio Plaza

Alma Diversa

Beba del Bloque

Blurred

Hugo Flores

Puntada sen Fío

Aún queda algún stand por confirmar. Además de ser una jornada dedicada a la moda y las compras, el evento contará con música durante toda la tarde para amenizar el ambiente y crear una experiencia todavía más agradable.

"Llega el mal tiempo a A Coruña, y al mal tiempo, buenos precios. Este sábado 15 de noviembre en el Pantalán Rest Club ropa vintage desde 5 euros, artistas y marcas locales, y un montón de sorpresas más", animan desde la organización.

La jornada de compras comenzará a las 16:00 horas, y los asistentes dispondrán hasta las 22:00 horas para descubrir joyas a precios inmejorables. Habrá prendas y complementos retro disponibles desde tan solo 5 euros.