Vestidos frescos que también pueden llevarse con medias en septiembre en A Coruña.

Nos pasa a todas. A medida que nos vamos aproximando a la temporada de medias desechamos automáticamente algunos vestidos de verano al rincón más oscuro de nuestro armario. Pero no tiene por qué ser así. Y sino, ahí tenemos a Alexa Chung, desbloqueando el mito de la regla del estilo no escrita que condena la combinación de vestidos de verano –sobre todo los de color blanco– con medias –principalmente las de color negro–.

A la empresaria británica la hemos visto más de una y dos veces con vestidos blancos de tejido algodonero de verano en pleno mes de octubre. ¿La clave? Combinarlo con medias negras y –la cosa se complica– una gabardina. Pero para las que no somos Alexa Chung, las medias representan ese eterno dilema estilístico cuando nos aproximamos a la temporada de frío porque, admitámoslo, no siempre resulta sencillo que el conjunto quede bien, sobre todo si se trata de prendas en tonos claros.

Sin embargo, el blanco es un color que tiene muchísimo potencial para vestir en invierno. Por este motivo, abandonarlo no es una opción. Recurrir a las medias para dar una segunda vida a esas prendas supone derribar uno de los mayores tabúes estilísticos en cuanto a este complemento se refiere.

¿La buena noticia? Que, si se combinan con los vestidos adecuados, el resultado puede ser de lo más inspirador. Da igual si prefieres un diseño de aire boho, tal y como dictan las tendencias de otoño/invierno 2024, o un minivestido drapeado, porque sí, hay vida para tus vestidos más allá del verano.

Vestido drapeado

Un vestido de Zara. Zara

Las medias te permitirán utilizar vestidos cortos de forma sexy y elegante este otoño/invierno, porque el simple gesto de decorar las piernas con unas medias negras, no demasiado gruesas, con motivos topo puede cambiar la forma definitiva y definitoria del look. Además, transformará un vestido del día a día en un look de vocación nocturna de manera instantánea. Sí, se trata de una tendencia sencilla aunque no lo parezca.

Vestido midi con apertura

Vestido midi con abertura de Zara. Zara

Si piensas que unas medias pueden resultar demasiado en algunos casos, unos calcetines pueden conseguir un efecto similar con menos riesgo. Sumarle unas sandalias de tacón es otra idea para añadirle un toque efectista al conjunto.

Vestido plisado

Vestido plisado de Massimo Dutti. Massimo Dutti

Una tendencia cálida y elegante es coordinar un vestido de tejido muy ligero con unas medias finas que permitan vislumbrar las piernas. ¿Un truco de estilo? Los zapatos en el mismo color que las medias alargan visualmente la silueta.

Vestido midi con frunces

Un vestido de Massimo Dutti que se puede llevar con medias. Massimo Dutti

Al más puro estilo Alexa Chung, apuesta por combinar un vestido blanco de tejido algodonero ligero con medias negras y bailarinas o, incluso, mocasines. Se trata de un recurso muy sencillo para añadir un toque cool a cualquier conjunto.

Vestido lencero

Un vestido lencero con medias. Zara

Si tuviésemos que elegir un solo vestido de entre las infinitas posibilidades que existen sería, sin lugar a dudas, el vestido lencero. Versátil, atemporal y fácil de combinar, admite un par de medias sin ningún problema que, incluso, funcionan como complemento perfecto para elevar el look al máximo exponente.