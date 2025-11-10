Últimos días para mandar las fotos de tus mascotas al concurso de fotografía de Cancoruña

El XI Certamen Fotográfico Luis Pérez Taboada, organizado por la Asociación Canina Cancoruña, entra en su recta final. Los participantes aún pueden presentar sus obras hasta el 14 de noviembre, fecha límite para enviar las fotografías a concurso a través de la web oficial: www.cancoruna.com.

El certamen mantiene su inscripción completamente gratuita y abierta tanto a fotógrafos profesionales como aficionados. Tras la fase de recepción de imágenes, el proceso continuará con un período de votación popular del 17 al 28 de noviembre, en el que el público podrá elegir sus trabajos favoritos.

Los nombres de las fotografías ganadoras se darán a conocer el 8 de diciembre. Además, las obras finalistas se exhibirán en el Centro Ágora del 9 al 14 de diciembre, abriendo al público una muestra en la que podrá verse el talento fotográfico participante en esta edición.

En el cartel promocional del certamen aparece también la fotografía ganadora de la pasada edición, "Señor Gris", obra de Antonio Soto Rey, que sirve de inspiración para quienes deseen participar este año.

XI Certamen Fotográfico 2025

Con el plazo a punto de cerrarse, la organización anima a todas las personas amantes de la fotografía a enviar sus propuestas y formar parte de un evento que combina creatividad, divulgación y sensibilidad hacia el mundo animal.