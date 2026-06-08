Así es la tapa de Santiago que busca convertirse en la mejor de Galicia: un bocado a la infancia

El chef compostelano Rodrigo Seoane, cocinero en ArteSana Gastrobar, buscará convertirse en el Mejor Cocinero de Tapas Siete Ciudades, Siete Sabores 2026 el próximo 30 de junio y en donde se medirá con otros seis cocineros, uno por cada ciudad gallega.

El concurso, impulsado por Turismo de Galicia organizado por la Xunta de Galicia, llega a su décima edición consolidándose como un espacio de encuentro entre la gastronomía urbana, el talento culinario y la identidad local. A su vez, constituye una iniciativa estratégica para atraer a un perfil de visitante que realiza escapadas a lo largo de todo el año en la búsqueda de experiencias gastronómicas auténticas, centradas en la cocina de proximidad y en la cultura asociada a la alimentación.

Los siete cocineros competirán por dos galardones y serán otorgados por un jurado profesional y otro popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizarán un sistema de televotación. Todos ellos valorarán cada tapa según su complejidad técnica, creatividad, presentación y sabor.

Un recuerdo de la infancia

Con una sólida trayectoria de 14 años en hoteles de cinco estrellas en Baleares, Rodrigo Seoane regresó a Galicia donde trabajó con Lucía Freitas antes de convertirse en el jefe de cocina de ArteSana.

Con su tapa, Castelo da Rocha, el cocinero rinde homenaje a la fortaleza de su villa natal y a los recuerdos de la infancia. La propuesta parte de un estofado tradicional de conejo, cocinado despacio hasta alcanzar una textura melosa, que se presenta en el formato contemporáneo de una gyoza al vapor.

El bocado se eleva con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y el toque vibrante de las siete especias japonesas.

Seoane competirá contra Adrián Pérez de Sinxelo (Ferrol); Carlos Morantes de La Sinfonería Gastrobar (A Coruña); Rubén González de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Rebeca Guede de La Orensana (Vigo); Beatriz Alcalá de La zapatería del abuelo (Ourense) y Jose Luis Pardo de El Boni (Lugo).