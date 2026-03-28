La gallega Sonia García, segunda mejor camarera de España: "Compartí podio con estrellas Michelín"

Hazme un artículo de esto: Desde los ocho años, Sonia García se ha criado en los bares, primero en el de sus padres, luego en los que trabajó ella misma como el Hostal de los Reyes Católicos o en la actualidad en El Estudio en Santiago. Este jueves, esta joven teense se alzaba con un segundo puesto en uno de los certámenes más importantes del sector hostelero como el Concurso Camarero del Año en Barcelona.

Estudiante del CIFP Compostela en el ciclo medio de Servicios de Restauración, Sonia viajó hasta Barcelona para participar, junto con otros cinco profesionales en los que también se encontraba el gallego Marcos Eiré, en un concurso que estuvo dividido en dos partes: el bloque de sala y el bloque de barra.

La primera parte consistió en el montaje de mesa, recibimiento de clientes, venta de menú, servicio de vino y elaboración de un plato frío a la vista del cliente.

Por otro lado, la segunda parte consistía en una prueba de tiraje de cerveza, una parte de coctelería y finalizó con la elaboración de cinco espressos, cinco capuccinos y cinco cócteles con café. En estas últimas, Sonia destacó frente al resto, obteniendo el primer puesto en Mejor Café y Mejor Cóctel. El camarero Javier Gil, del restaurante madrileño Gaytán, obtuvo el primer puesto en el concurso.

"Este segundo puesto sabe a oro, porque había muchísimo nivel", cuenta la teense todavía con la resaca emocional tras el logro alcanzado.

"De los tres que quedamos en el podio, dos trabajan en restaurantes con Estrella Michelin y yo no. Creo que también pone en valor que, aunque no estés en un local de alta categoría, sabemos trabajar igual de bien", indica a Quincemil.

Su propuesta destacó no solo por la técnica, sino también por la creatividad y la identidad. Todo su trabajo giró en torno a una idea muy clara: Galicia y el Camino de Santiago.

Un menú gallego que conquistó al jurado

En la prueba de sala, elaboró una vieira marinada en ponzu con polvo de aceituna negra y ensalada de wakame sobre una tosta de pan de millo, un guiño al Camino Inglés y a Ferrol.

En barra, sus cócteles también respiraban Galicia. Desde un trago corto con ginebra gallega y frutas tropicales, hasta un cóctel largo con whisky gallego y matices orientales.

Pero fue su cóctel con café el que conquistó definitivamente al jurado: una reinterpretación del tradicional café de pota, servido en taza de vino y elaborado con espresso, licor café, aguardiente de Galicia, nata, bebida de soja de chocolate y crema de castañas.

Un gran apoyo

Más allá del talento, Sonia destaca el apoyo recibido durante todo el proceso. "Los clientes y mis compañeras estuvieron a tope. Incluso una clienta me dijo que había puesto velas por mí. Y mis jefes vinieron a Barcelona a apoyarme, eso se agradece muchísimo", cuenta.

Ahora, lejos de relajarse, la joven ya piensa en su próximo reto: el campeonato gallego de coctelería, que se celebrará el 20 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos. "Me voy a tomar el fin de semana libre, pero la semana que viene toca preparar la competición. Este año es de coctelería con café, así que toca practicar", adelanta.

Mientras tanto, en El Estudio ya planean incorporar algunos de los cócteles finalistas a su carta en próximas jornadas, para que los clientes puedan probar de primera mano el talento que ha llevado a Sonia García a lo más alto de la hostelería nacional.

Durante las semanas previas al concurso, la teense ya adelantaba que contaba con "muchas velas en la Catedral" por parte de sus clientes. Un apoyo que, visto el resultado, parece haber dado sus frutos.