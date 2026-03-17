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El Santiago(é)Tapas ya tiene ganadores: Artesana, La Bodeguilla de Santa Marta y La Morena
Esta nueva edición superó las 33.000 tapas vendidas, con un impacto económico directo superior a los 150.000 euros. La tapa 'Castelo da Rocha' de Artesana representará a la capital gallega en el concurso "De tapas por Galicia" organizado por Turismo de Galicia
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El concurso Santiago(é)Tapas despidió su décimo séptima edición con el acto de entrega de premios que se celebró ayer en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia. Los tres principales galardones fueron para las tapas ‘Castelo da Rocha’, de Artesana, ‘Crocante de bacallau á galega’, de La Bodeguilla de Santa Marta, y ‘Ópera de Sordo’, de La Morena.
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó que el XVII Santiago(é)Tapas tuvo un impacto económico directo superior a los 150.000 euros, una cifra que refleja la buena acogida del público y el papel de este concurso como motor de actividad económica en el sector en temporada baja. Al respecto, indicó que en 2026 el concurso, que organiza Turismo de Santiago con el apoyo de la Diputación de A Coruña, superó las 33.000 tapas vendidas.
Unas cifras que, en palabras de la concejala de Turismo, Míriam Louzao, supusieron un incremento del 30% con respecto al del anterior, que confirman que “fue una buena decisión” el cambio del certamen para el mes de febrero.
Tapas ganadoras
En esta edición se presentaron al concurso 73 propuestas de 47 locales. Entre todas ellas se otorgaron, mediante el voto ponderado del jurado profesional (60%) y del público (40%), tres galardones principales:
- Premio “Deputación da Coruña” a la Mejor Tapa Creativa, dotada con 1000 euros, para ‘Castelo da Rocha’ de Artesana. Esta tapa será la que representará a Santiago en el concurso De tapas por Galicia organizado por Turismo de Galicia.
- Premio “Compostela Gastronómica” a la Mejor Tapa Tradicional, dotada con 1000 euros, para ‘Crocante de bacallau á galega’ de La Bodeguilla de Santa Marta.
- Premio a la Mejor Tapa Dulce, dotado con 1000 euros y un regalo especial de Café Dromedario, para ‘Ópera de Sordo’ de La Morena.
Además, se otorgaron varios premios adicionales, elegidos por el jurado profesional:
- Premio “Ponte da Boga” a la Mejor Tapa en maridaje con Vino, dotado con 500 euros en producto, para ‘Castelo da Rocha’ de Artesana.
- Premio “Estrella Galicia” a la Mejor Tapa en maridaje con Cerveza, dotado con 500 euros en producto, para ‘Románico de transición’ del Suso.
- Premio “Calidad Diferenciada” a la Mejor Tapa con producto de DOP, IXP, Producción Ecológica o Artesanía Alimentaria, dotado con un lote de productos de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL), para ‘Cáeche a babilla’ de Pico de Galo.
- Premio “Cash Record” a la Mejor Tapa Vegetariana/Vegana, dotado con 400 euros en producto, para ‘Dobre cacao’ de A Moa.
- Premio “ACEGA” a la Mejor Tapa Sin Gluten, dotado con un cheque de 200 euros para la compra de productos sin gluten, para ‘Alfábega e cítricos’ de A Maceta.