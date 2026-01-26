Bodegas Lodeiros son premiados internacionalmente con sus vermuts de Santiago de Compostela

Bodegas Lodeiros, bodega con origen en Santiago de Compostela, ha sido reconocida en el International Wine Challenge (IWC) 2026 con tres medallas de plata para sus vermuts, un resultado que sitúa a la marca entre las propuestas destacadas de esta edición.

Este reconocimiento también la convierte en la única bodega de vermut galardonada con medalla en esta primera convocatoria.

El certamen, considerado uno de los concursos internacionales de referencia en el mundo del vino, ha premiado a tres elaboraciones con puntuaciones especialmente relevantes.

El mejor valorado ha sido Vermut Lodeiro Rojo, que ha alcanzado 94 puntos, quedando a tan solo uno del oro. A él se suman Vermut Lodeiros Rojo sin azúcares añadidos, con 93 puntos, y Vermut Lodeiros Blanco, con 90 puntos, completando un palmarés que refuerza el posicionamiento de la bodega en la categoría de vermuts.

Para la marca, este reconocimiento llega en un "momento clave", que mantiene su compromiso con una elaboración ligada a la identidad gallega, combinando tradición y una apuesta sostenida por prácticas responsables.

De igual modo, la obtención de estas medallas refuerza también el "interés creciente por los vermuts de calidad dentro del panorama gastronómico actual", donde la coctelería, el aperitivo y los productos con origen definido han ganado protagonismo en hostelería como entre consumidores.

“Recibir estas tres medallas de plata en el International Wine Challenge 2026 es una enorme satisfacción para todo el equipo. Para nosotros significa que el trabajo que hacemos en Santiago de Compostela, con respeto por lo nuestro y con una mirada contemporánea, conecta también en un entorno internacional tan exigente”, afirma Pablo Lodeiros, CEO de Bodegas Lodeiros.