El local de Santiago de Compostela en el que disfrutar de cada comida del día: va a cambiar la carta

En agosto de 2021, reabrió La Morena, un restaurante familiar situado en plena plaza de San Clemente de Santiago. Lo hizo de la mano de Esperanza y sus dos hijas que, a pesar de no haber estudiado nada relacionado con la hostelería (madre e hija son abogada, y su otra hija estudió farmacia), llevan toda su vida en este sector.

Su padre fue quien abrió el local el siglo pasado, "estudié la carrera trabajando en la hostelería", comenta Esperanza. Tras muchos años cerrados, madre e hijas decidieron dar el paso "decidimos abrirlo nosotros en este modelo de negocio, que es un modelo relajado, que quiere que la gente se sienta como en casa".

La Morena es el lugar perfecto para disfrutar de cada comida del día, con opciones de desayuno, brunch, comida o cena. De hecho, se podría decir que fueron un poco pioneras en el servicio de desayunos y brunch de la ciudad.

"Lo que pones en marcha para un desayuno es muchísimo más para una comida, aunque lo sirvas en una tostada", explica Esperanza. Y es que, en La Morena, podemos disfrutar de platos tradicionales, pero "con un estilo más creativo" y siempre "con un punto diferente" y productos frescos y elaborados por ellos mismos.

Así, podemos encontrar huevos benedictinos con aguacate, jamón ibérico y microbrotes, bagel de tomate rallado, arroz cremoso de vieiras, codium y setas o bikini de pastrami.

Aunque, sin duda, lo más característico de este local familiar son sus menús brunch, con opciones sin gluten, en el que incluyen agua, zumo recién exprimido, café o té, cóctel con o sin alcohol, y una larga lista de opciones para comer, como tostadas, croissants, tartas o una especie de ensalada hecha de microbrotes con queso fresco do Cebreiro, aguacate, pomelo rosado y vinagreta de granada.

Cambio de carta

Próximamente, La Morena tendrá un cambio de carta que, como señala Esperanza, "siendo nuestra categoría siempre restaurante-café-bar" este nuevo cambio irá más a "café-bar y menos restaurante".

"Solemos cambiar la carta dos veces al año", señala la dueña, "pendientes de lo que demandan los clientes y de proponer cosas nuevas". "Queremos ofrecer una carta de lo que nos funciona siempre bien, que es el pan. Estamos estructurando una carta diferente en la que propongamos varias cosas, desde tostadas hasta brioche", adelanta Esperanza.

"A lo mejor en un plato hay producto gallego, salsa asiática, técnica francesa y concepto americano. Y todo eso hace que sea algo específico de La Morena, que no lo haya en otro lado", comenta Javi, cocinero del local.

Sin fecha aún para este cambio, Javi explica que será una carta organizada en "bloques de tres en tres". Así, encontraremos, por ejemplo, tres tostadas, tres tipos de croquetas, tres fingers diferentes o tres tipos de tacos, "siempre con una premisa: carne, verduras y creativo", señala el cocinero.

La nueva propuesta contará con 33 nuevos platos y siempre con una opción vegetariana o vegana. En La Morena es casi todo sin gluten, no existe la contaminación cruzada en su cocina ya que no cocinan con harinas, "está todo muy natural".

De esta forma, la nueva propuesta tendrá una sola carta que sirva tanto para comidas, meriendas y cenas, y no como ahora, que cada comida del día tenía una carta distinta, donde la originalidad, el sabor y la calidad seguirán siendo los platos principales.