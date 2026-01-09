El concurso Santiago(é)Tapas cierra la fase de inscripciones con 47 locales y 72 tapas

Este jueves, 8 de enero, cerraba el plazo de inscripción para participar en el XVII Santiago(é)Tapas, que en esta edición contará con un notable incremento de participación respecto al año anterior.

En total, 47 locales compostelanos se inscribieron en el concurso, lo que supone 5 establecimientos más que la edición de 2025. Además, entre ellos, 12 establecimientos de hostelería no participaron en el certamen anterior, lo que muestra la capacidad del concurso para atraer nuevos establecimientos.

Entre los 47 locales presentarán un total de 72 tapas a las pruebas de preselección que se celebrará la semana que viene en la Aula Gastronómica del Mercado de Abastos, una cifra que crece en 4 propuestas con respecto al año pasado, consolidando así el interés y la implicación del sector hostelero en esta iniciativa.

Allí, el Jurado Técnico evaluará las recetas y degustará las tapas presentadas para seleccionar las que superan esta fase previa para concursar. El XVII Santiago(é)Tapas se celebrará el próximo 19 de febrero y se extenderá hasta el 8 de marzo.