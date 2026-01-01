Dónde comer en Santiago de Compostela, según la creadora de contenido Sara Seco

Aunque es natural de Valga, Sara Seco está estrechamente vinculada a Santiago de Compostela, en donde vive y en donde también estudió el grado de Ciencias Políticas e da Administración en la Universidad de Santiago. En 2021 comenzó a subir vídeos a la plataforma TikTok con un contenido lifestyle en gallego en el cual comparte su vida diaria, intereses o también contenido de moda y que supera los 950.000 'Me gusta'.

En varios de los vídeos de su perfil también sugiere a su casi 20.000 seguidores varias cafeterías, bares o restaurantes de Compostela. Ahora, la creadora de contenido nos confiesa cuáles son sus favoritos e imprescindibles de la ciudad.

Dónde desayunar

Dulces artesanales de Chusca Quincemil

En 2022 abría sus puertas rojas la cafetería Chusca, en una antigua carnicería, con una respostería tradicional y 100% artesanal. Para Sara Seco es una de las cafeterías "con máis encanto" de la ciudad.

Ni el café ni la repostería pasan desapercibidos para Sara que define el local como "bonito, acolledor y xestionado con moito cariño pola clientela". La creadora recomienda, también, sus rolls de canela de los sábados y su café tigre.

Dónde tomar el aperitivo

Vinoteca Ventosela en la rúa da Raíña vinotecaventosela

Locales de la rúa da Raíña

Viñoteca Ventosela: rúa da Raíña, 28

Para la hora del vermut, Sara Seco recomienda transitar por los numerosos bares y locales de la rúa da Raíña en pleno corazón de la zona vieja de Santiago, "desde o Orella até o María Castaña".

Si tiene que destacar a uno, es la vinoteca Ventosela que para ella tiene, si no es la mejor, una de las "mellores tapas da cidade para acompañar a túa consumición".

Dónde comer

Artesana Gastrobar en el barrio de Conxo de Santiago de Compostela Artesana Gastrobar

Un poco más alejado del casco histórico compostelano, concretamente en el barrio de Conxo, se encuentra Artesana gastrobar, un local con una carta donde prevalecen los productos de cercanía con una cocina tradicional pero con técnicas actuales.

El local ha sido reconocido con un 'Solete' de la Guía Repsol y, como comenta Sara Seco, siempre "arrasa" en el concurso Santiago(é)Tapas.

"Conta cun menú do día de luns a venres altísima calidade e co que podes ir probando moitos pratos da carta", explica Sara quien confiesa que "alucina" con el salmorejo del local, pero que solo tienen en verano.

La creadora de contenido también recomienda el repollo con romescu y la crema catalana, "absolutamente deliciosa".

Dónde merendar

Interior de Adélia Corner Quincemil

En cualquiera de los dos locales hermanos de la zona vieja de Santiago le parece ideal a Sara Seco merendar, o disfrutar de un café a media tarde.

Sara destaca la variedad de opciones, tanto dulces como saladas, de la cafetería, con sándwiches, tostadas, bagels o tartas caseras. De esto último, Sara Seco ve "necesario" probar su famosa tarta de queso, "un dos iconos da súa carta" o también su versión de pumpkin spice latte.

Dónde cenar

Restuarante Nómade nomadesantiago

Aunque la creadora de contenido recomendaría el restaurante Nómade, tanto para desayunar, tomar el aperitivo o comer, el local especializado en vinos de autor y de cocina de proximidad lo recomienda también para cenar.

Como explica Sara, "abren os mesmos días que a Praza de Abastos para garantir o fluxo de produtos frescos algo que claramente se ve refletido na súa carta". Para ella es imprescindible probar sus ajo porros confitados con salsa de cacahuete y tabla de quesos de proximidad.

Además, recomienda seguir las redes sociales del local ya que hacen cenas temáticas de países que incluyen cinco vinos y cinco platos.

Dónde copear

Interior del pub Atlántico Quincemil

"A cabra tira ao monte" bromea Sara, cuando para tomar una copa escoge el pub Avante, uno de los clásicos de la zona vieja. "0% glamour e 100% da esencia da noite santiaguesa" dice Sara donde, para ella, es obligatorio "disfrutar da túa copa ao ritmo de todos con 'Maduro lealtad y futuro'".

Sara también recomienda el pub Atlántico, otro de los clásicos de la zona vieja y que ya es historia de las noches de Compostela. Con una selección de más de 300 bebidas, y muchas historias y visitas en sus paredes, para Sara es uno de los sitios con "mellores cócteles e copas da cidade", siendo su favorito el Tom Collins.