El bar de Santiago de Compostela donde la cerveza y las arepas son las protagonistas

El bar de Santiago donde la cerveza y las arepas son las grandes estrellas

En el año 2013 abría en el número 28 de la Rúa de Xelmírez, un paso de la rúa da Fonte Sequelo y en pleno casco histórico de Santiago, la cervecería Xuntanza un paraíso para los amantes de la cerveza y las tapas.

El 14 de febrero de hace doce años, Gonzalo abrió las puertas de este local con la idea de montar una cervecería y poner tapas a escoger por los clientes, algo muy típico en Sarria, de dónde es él. Por motivos personales, este mes de junio Gonzalo traspasó el local a sus compañeros de trabajo, y amigos, Brais y Adri.

"Eu levaba aquí traballando sete anos e Adri tres. O traspaso foi unha oportunidade, sabíamos como é o negocio. Vimos unha oportuniade de non facernos de ouro, pero gañar o mesmo e traballar menos que é o obxectivo de traballar para min", bromea Brais, uno de los nuevos gerentes del local.

Además de marcas típicas de cerveza, como Estrella Galicia, el local es característico por sus cervezas artesanales. "Traemos case todo produto de España e contamos con ter sempre sete ou oito referencias galegas", explica Brais.

De esta forma, en la cervecería se puede disfrutar de la marca coruñesa AléAlé, para Brais "o mellor de Galicia". En el Xuntanza también se puede probar Menduiña Cerveza, precursores de la cerveza artesanal gallega y procedentes de Cangas; la ourensana Santocristo o las lucenses Augas Santas o Cova da Serpe, "producen moito menos, pero as cousas que fan están super ricas".

Algunas de las cervezas artesanales que sirven en el Xuntanza

Otra de las características del local es su terraza exterior. Durante años estaba instalada sobre una tarima, en forma de cuña, y que rodeaban gran parte de la plaza de la calle, pero se ordenó retirarla por unas obras. Después de los años de la pandemia, donde el local vivió momentos duros pues sin la terraza y el escaso aforo se plantearon cerrar, la terraza volvió con mesas y sillas de madera, siendo uno de los atractivos del local donde algunas veces es casi imposible sentarse en un sitio.

Terraza de la cervecería Xuntana Cedida

Las arepas, las grandes protagonistas

Aunque si se habla de características del local eso son sus arepas. Con cada consumición, el Xuntanza ofrece la posibilidad de una tapa gratuita de arepas o pan pizza, siendo las primeras las estrellas del local.

Brais recuerda cuando una vez le comentó a unos clientes que no había arepas ese día y una pareja sentada en otra mesa le preguntó más tarde si era cierto, a lo que el nuevo gerente le respondió que sí, "colleron e marcharon".

A lo largo de los años su carta cambió, pero las arepas estuvieron desde el nacimiento de la cervecería. En verano, comenta Brais, que puede hacer sobre 130 arepas al día.

En la actualidad, en el local se pueden degustar hamburguesas, quesadillas o bombas de mozzarella, con opciones veganas y sin gluten, aunque en la cocina puede haber contacto con él.

Aunque todavía están asimilando la nueva etapa del local, Brais y Adri tienen algunas ideas en mente, una de ellas es la de darle una vuelta a la carta, pero siempre con sus productos estrella.