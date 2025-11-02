Dónde comer en Santiago de Compostela, según la directora de cine Paula Cons

Nacida en Coruña, pero residente en Santiago, Paula Cons es una directora, guionista, periodista y productora que estas semanas estrena su segundo largometraje Mi ilustrísimo amigo, la historia de amor y epistolar que surgió entre los escritores Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, protagonizados por Lucía Veiga y Paco Déniz.

Esta será la primera vez que podemos ver en gran pantalla la relación entre ambos autores, y el primer largometraje que se centrará en la figura de Galdós. Al igual que su primera película, La isla de las mentiras, y en otros proyectos audiovisuales suyos, Paula Cons vuelve a centrarse en la investigación y en darle protagonismo a mujeres silenciadas.

La película ha sido reconocida por diversos festivales nacionales e internacionales, como el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival, el de la 34ª edición del Festival de Cine de Madrid - PNR, el del Festival de Ourense o el de Mejor Dirección de Fotografía en el Miami Women Film Festival y en el Montreal Women Film Festival. Además, Lucía Veiga también se hizo con el premio AISGE a mejor interpretación.

Antes de seguir cosechando más éxitos de este novedoso largometraje, la directora nos recomienda diferentes lugares de la capital gallega para tener un desayuno o comida de película.

Dónde desayunar

Para la comida más importante del día, Paula Cons recomienda tres sitios para desayunar. Uno de ellos es el Take en donde recomienda algo sencillo como un café y un dulce. Otro es el Cuarto de Libra en el que a la directora le encantan los croissants. Para finalizar, también menciona el D'Pingas, en donde no te puedes ir sin probar alguna de sus tartas.

Dónde tomar el aperitivo

Para disfrutar del aperitivo, a Paula Cons no le hace falta salir del barrio de Castiñeiriño y recomienda el Paz Nogueira y el Bar Flamingo. Aunque para ella también es un imprescindible "callejear" por el casco histórico de Santiago lleno de bares históricos y tapas.

Dónde comer

A Horta do Obradoiro

Para comer en la capital gallega, Paula Cons ofrece múltiples opciones, tan variadas como de "buena la hostelería" es en Santiago. Así, aconseja una cocina gallega personal de A Horta do Obradoiro, la fusión de sabores de A Maceta o el restaurante asiático de fusión Nara.

Dónde merendar

Bar Chantadina: rúa de Sar, 74

Si tomar una cerveza y una tapa cuenta como merienda, la directora gallega lo tiene claro: A Chantadina. En la mítica taberna del barrio de Sar, Paula Cons menciona su tapa de lomo de cerdo acompañada de una buena bebida, como sus "cuncas" de vino.

Dónde cenar

Para acabar el día, la directora recomienda el restaurante Gaio, con productos gallegos pero con un toque peruano y asiático. El Pampín Bar, el restaurante con la mejor ensaladilla de España, es uno de los favoritos para Paula Cons para cenar. "Unas cervezas y tapas" en el restaurante San Jaime también le parecen una cena ideal.