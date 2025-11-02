Ofrecido por:
Dónde comer en Santiago de Compostela, según la directora de cine Paula Cons
La directora, guionista, productora y periodista gallega hace un pequeño recorrido por sus bares y restaurantes preferidos de la ciudad para cada momento del día
Nacida en Coruña, pero residente en Santiago, Paula Cons es una directora, guionista, periodista y productora que estas semanas estrena su segundo largometraje Mi ilustrísimo amigo, la historia de amor y epistolar que surgió entre los escritores Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, protagonizados por Lucía Veiga y Paco Déniz.
Esta será la primera vez que podemos ver en gran pantalla la relación entre ambos autores, y el primer largometraje que se centrará en la figura de Galdós. Al igual que su primera película, La isla de las mentiras, y en otros proyectos audiovisuales suyos, Paula Cons vuelve a centrarse en la investigación y en darle protagonismo a mujeres silenciadas.
La película ha sido reconocida por diversos festivales nacionales e internacionales, como el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival, el de la 34ª edición del Festival de Cine de Madrid - PNR, el del Festival de Ourense o el de Mejor Dirección de Fotografía en el Miami Women Film Festival y en el Montreal Women Film Festival. Además, Lucía Veiga también se hizo con el premio AISGE a mejor interpretación.
Antes de seguir cosechando más éxitos de este novedoso largometraje, la directora nos recomienda diferentes lugares de la capital gallega para tener un desayuno o comida de película.
Dónde desayunar
- Take: Rúa dos Feáns, 21
- Cuarto de Libra: Rúa Josefa García Segret, 5
- D'Pingas: Rúa Antonio gómez Vilasó, 5
Para la comida más importante del día, Paula Cons recomienda tres sitios para desayunar. Uno de ellos es el Take en donde recomienda algo sencillo como un café y un dulce. Otro es el Cuarto de Libra en el que a la directora le encantan los croissants. Para finalizar, también menciona el D'Pingas, en donde no te puedes ir sin probar alguna de sus tartas.
Dónde tomar el aperitivo
- Paz Nogueira: rúa do Castiñeiriño, 14
- Bar Flamingo: rúa de Alejandro Pérez Lugín, 11
- Zona vieja de Santiago
Para disfrutar del aperitivo, a Paula Cons no le hace falta salir del barrio de Castiñeiriño y recomienda el Paz Nogueira y el Bar Flamingo. Aunque para ella también es un imprescindible "callejear" por el casco histórico de Santiago lleno de bares históricos y tapas.
Dónde comer
- A Horta do Obradoiro: rúa das Hortas, 16
- A Maceta: rúa de San Pedro, 120
- Nara: ruela de Entrerruas, 1
Para comer en la capital gallega, Paula Cons ofrece múltiples opciones, tan variadas como de "buena la hostelería" es en Santiago. Así, aconseja una cocina gallega personal de A Horta do Obradoiro, la fusión de sabores de A Maceta o el restaurante asiático de fusión Nara.
Dónde merendar
- Bar Chantadina: rúa de Sar, 74
Si tomar una cerveza y una tapa cuenta como merienda, la directora gallega lo tiene claro: A Chantadina. En la mítica taberna del barrio de Sar, Paula Cons menciona su tapa de lomo de cerdo acompañada de una buena bebida, como sus "cuncas" de vino.
Dónde cenar
- Restaurante Gaio: rúa da Poza de Bar, 2
- Pampín Bar: ruela das Fontiñas 4
- Restaurante San Jaime: Praza de Fonseca, 7
Para acabar el día, la directora recomienda el restaurante Gaio, con productos gallegos pero con un toque peruano y asiático. El Pampín Bar, el restaurante con la mejor ensaladilla de España, es uno de los favoritos para Paula Cons para cenar. "Unas cervezas y tapas" en el restaurante San Jaime también le parecen una cena ideal.