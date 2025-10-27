Regresa Santiago(é)Tapas: abierto el período de inscripción para participar en la XVII edición

La concelleira de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, anunció el inicio del período de inscripción del XVII Santiago(é)Tapas, concurso que promueve y organiza Turismo de Santiago, con el apoyo de la Deputación da Coruña y que se celebrará del 19 de febrero al 8 de marzo de 2026.

Podrán participar todos aquellos locales hosteleros situados en el término municipal de Santiago de Compostela que lo deseen, siempre que estén en posesión de las licencias oportunas y dispongan de espacio adecuado para el consumo en el propio establecimiento.

Los locales podrán inscribirse en el formulario online de la página web santiagoetapas.gal, que estará abierto hasta el miércoles 7 de enero, incluido.

El concurso sigue creciendo año tras año en el número de etapas consumidas, llegando en la última edición a las 30.000, frente a las 25.000 del año 2024, y superando en un 25% el número de votos válidos registrados por el público.

Louzao destacó que estos datos avalan su celebración por tercer año consecutivo en el mes de febrero y reafirman a Santiago(é)Tapas como un evento fundamental para la dinamización del sector en temporada baja.

Café informativo

Con el objetivo de seguir mejorando la experiencia tanto para el público como para los participantes, este año se actualizaron las bases del certamen. Se busca así consolidar el Santiago(é)Tapas como un referente dentro de los concurso de tapas que se celebran no solo en Galicia, sino también fuera de nuestras fronteras.

Las novedades afectan a las categorías del concurso. Hasta ahora se dividían en tres principales: tradicional, creativa y dulce, y otros cinco premios adicionales. Durante los últimos años, tres ya se venían otorgando (Mellor Tapa Marinada con Cervexa, Mellor Tapa Maridada con Viño e Mellor Tapa sen Glute) y otros dos serán incorporados en esta edición: Mellor Tapa Vexetariana ou Vegana y Mellor Tapa con ingrediente destacado con DOP o IXP de Galicia o similares.

Las nuevas bases también incluyen criterios más específicos de valoración, que pondrán el foco en el concepto de tapa.

El Xurado Técnico, acompañado de miembros de la Organización, explicará en profundidad estos cambios en un café informativo que se celebrará el martes 25 de noviembre de 17:30 a 19:00 horas en el salón de actos del CIFP Compostela.

De igual modo, el jurado dará algunos consejos y trucos para mejorar la producción y calidad de las tapas presentadas, lo que resultará de especial utilidad a todos aquellos locales que se presenten por primera vez en el concurso. Para poder asistir hay que inscribirse en un formulario online en la web santiagoetapas.gal.