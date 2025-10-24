El restaurante de Santiago ubicado en una curtiduría que no abandona los sabores de Galicia

El restaurante de Santiago ubicado en una curtidoría que no abandona los sabores de Galicia

En diciembre de 2015, en una antigua curtiduría del siglo XIX, O Sendeiro (rúa do Olvido, 22) abría sus puertas en Santiago. Una década más tarde, sus platos, su terraza y la propia localización se han convertido en uno de los restaurantes imprescindibles de la ciudad.

En sus inicios solo eran tres personas, pero en la actualidad ya cuentan casi con una veintena de trabajadores. O Sendeiro surge por "insatisfacción laboral", comenta Sergio, uno de los fundadores del local.

"Venía de trabajar en proyectos que no me satisfacían y no me llenaban personalmente. Un día, ayudando al hermano de un amigo mío que iba a abrir un bar, me di cuenta de que era lo que quería hacer. Alberto -otro de los fundadores del local- y yo somos amigos desde el colegio y en una cena de Navidad de amigos se lo comenté y meses después me llamó para ver si seguía con la misma idea, a partir de ahí empezamos a buscar, encontramos este lugar que ya es parte de nuestra historia".

Su terraza es uno de los lugares favoritos de la ciudad para sus clientes.

En su carta, como aclara Sergio, siempre hay mínimo un ingrediente gallego, buscando productos de temporada y de proximidad. Por ejemplo, utilizan huevos de 'As galiñas de Pablo', gallinas criadas en libertad por Pablo, un chico con autismo. Explica Sergio que desde O Sendeiro, "queremos contribuir en la ciudad", así colaboran en proyectos como este o con equipos locales, como el Obradoiro o el Club de Atletismo femenino de Santiago.

También tienen platos de la propia ciudad como sus Mejillones tigres, un homenaje a los 'tigres rabiosos' del bar Trafalgar, "es un pequeño guiño a nuestra ciudad y siempre respetando la historia del Trafalgar".

El laminado de pulpo, uno de sus platos estrellas

Los productos de temporada están presentes en los propios cócteles que elaboran ellos mismos. 'Lume de outono', con una base de calabaza espaciada, caramelizada y con canela, es su bebida de otoño y que ya cosecha gran éxito entre sus clientes.

Para las personas con intolerancias, celíacas, veganas o vegetarianas, O Sendeiro adapta sus platos para que todo el mundo pueda disfrutar de sus sabores. El local también es pet-friendly, "somos amantes de los animales y tenemos un restaurante con espacios separados en los que se puede convivir, tanto para amantes de animales como no".

En uno de estos espacios también ofrecen zonas para reuniones o presentaciones de empresas, que luego pueden disfrutar de una parada para el café o un tentempié en el propio local.

Su menú degustación es otro imprescindible del restaurante. Ya sea por sus platos o su precio económico, por solo 50 euros puedes disfrutar de siete pases para probar las variedades de la tierra y del mar gallego.

Desde hace dos años, el local ofrece también desayunos durante los fines de semana, de 9:30 a 11:30 horas, donde la proximidad también es protagonista, ofreciendo Mori Coffee, un café de especialidad afincado en la capital gallega. "Estamos captando un pequeño segmento de público joven a mayores para comidas y cenas", explica Sergio.

O Sendeiro está abierto para comidas de lunes a domingo (13:00 a 15:30) y para cenas y bar de miércoles a domingo (20:00 a 22:30). Para los más indecisos, Sergio tiene claro que les recomendaría: croquetas, laminado de pulpo, bonito de Burela, carrilleras y, para acabar, el postre de milhojas.