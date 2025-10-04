El restaurante de Santiago de Compostela donde es posible comer rico, vegano y saludable

En 2019, Carmen abrió A Porta Verde en la zona de San Roque (rúa Hospitaliño, 18), un restaurante vegano que cuenta con una carta variada y saludable pensada tanto para amantes de la comida vegetal, como para quienes se acercan por primera vez a ella.

Al principio servían platos con carne porque "me parecía muy arriesgado meterme completamente en algo vegano", comenta Carmen. La pandemia fue lo que le hizo cambiar de opinión, "como en esa época solo se podía trabajar con comida para llevar, transformé el restaurante para que apareciese en las plataformas de comida para llevar. Vi que funcionó muy bien y no había vuelta atrás y al final acabamos haciendo todo vegano".

Cocina casera y de fusión

La característica principal de su cocina es la fusión de sabores de todas partes del mundo. De esta manera se puede disfrutar de platos más internacionales como woks, quesadillas o curry thai con arroz; o unos más ‘tradicionales’, como ensaladas o croquetas, todo totalmente casero.

Interior de A Porta Verde Quincemil

"Compramos alguna que otra cosa, como el queso vegano, porque no nos dan las horas para hacerlo", explica Carmen. La dueña también comenta que utilizan productos locales y de proximidad para sus platos, las kombuchas son de una cooperativa gallega, los tomates de la huerta sostenible compostelana A Horta das Cores y las cervezas artesanales de Menduiña.

Sus puerros en escabeche, las bombas de patata o el bol Tex-Mex son algunos de los platos que más triunfan entre los clientes.

Gran parte de su carta es sin gluten. "Tratamos de hacer el máximo de platos sin gluten para que no nos tenga que decir el cliente que es celíaco, así no tienen que tener ningún problema a la hora de comer.

Bombas de patata, rellenas de kimchi ecológico y queso crema. Quincemil

Sus postres también son completamente veganos, caseros y saludables. En el restaurante se pueden disfrutar de platos como una tarta de arándanos, una tarta de chocolate, un crumble de manzana o de helado vegano.

Un local pet-friendly

En A Porta Verde los animales son tan importante fuera del plato como dentro del restaurante y es un local pet-friendly. Este año recibieron un solete de la Guía Repsol por ello, un reconocimiento que le hizo "mucha ilusión" a Carmen.

"Siempre que hacen la reserva y me dicen que vienen con perro lo agradezco, porque los coloco en función de su comodidad y para que no estén agobiados, quiero que todo el mundo esté cómodo. Yo estoy encantada", comenta Carmen.

A Porta Verde abre de 13:30 a 16:30 los martes, miércoles y domingo. Mientras que los jueves, viernes y sábados de 13:30 a 16:30 y de 20:00 a 23:30 horas, un horario que varía en verano. Del 1 de abril al 31 de octubre, el local permanece cerrado los lunes y abre de martes a jueves de 13:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 23:30 horas. Los viernes y sábados de 13:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 0:00 horas; y los domingos de 13:00 a 16:30 horas.