Cocinando Santiago regresa con la cocina viajera de Tomás Rubio en el Mercado Boanerges

Tras cerrar el primer asalto de 2025 el pasado mes de junio con la sesión vermú de Alberto Lareo (Maina) y los tardeos de Benedita Elisa y Abastos 2.0 en mayo y abril, respectivamente, "Cocinando Santiago" vuelve a escena tras el parón estival. El proyecto colaborativo impulsado por el Mercado Boanerges y en el que participan 8 de los chefs más representativos de Santiago de Compostela (Iago Pazos, Brisa Medina y Carlos Insua, Alberto Lareo, Tomás Rubio, Gonzalo Pose y Lucía Freitas), regresa este otoño con fuerzas renovadas y la cocina viajera de Tomás Rubio del restaurante A Viaxe.

La cita será este domingo 5 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Mercado Boanerges. La experiencia gastronómica, de nuevo en sesión vermú, mantendrá su formato habitual con cocina en directo y tapas de autor elaboradas por el chef invitado y el equipo del mercado. La propuesta elaborada por Tomás Rubio contará con precios populares, entre 5 y 6 euros por tapa, para seguir siendo fieles al espíritu con el que nació "Cocinando Santiago": ofrecer gastronomía de calidad, cercana y pensada para el público santiagués. Entre los platos ofrecidos por A Viaxe se podrán degustar: Peixe / Aliño Nikkei / Crujiente y Sanguchito / Peixe frito / Sarsa Criolla / Tártara. También se servirán tapas elaboradas por Pablo Pizarro, chef del Mercado Boanerges: Croqueta de Pollo de Corral con Mantequilla de Anchoa, Brioche de Costilla, Mayonesa Asiática, Pepinillos y Tomates Escabechados y Taco de Atún Rojo, Aguacate a la Brasa y Mayonesa de Chiles.

"Cocinando Santiago es una oportunidad única para compartir mi cocina con la ciudad desde un lugar diferente, más abierto, más directo, más cercano. Me ilusiona mucho formar parte de un proyecto colaborativo como este, donde lo importante no es brillar uno solo, sino sumar entre todos los chefs con los que cuenta Santiago para volver a poner en valor la gastronomía compostelana", señala Tomás Rubio de A Viaxe.