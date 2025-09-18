Llega Pink's a Santiago de Compostela: tiene un tipo de hamburguesa y solo hace 200 al día

Pink's abrirá un local en Santiago de Compostela. Las famosas hamburguesas, cuya apertura generó en A Coruña una gran expectación y largas colas en septiembre de 2024, llegarán próximamente a la capital gallega y a Vigo.

Así lo ha dado a conocer la propia marca, que señala que su objetivo es expandirse en el norte de España. Pink's, que cuenta con 17 establecimientos (16 en Madrid y uno en A Coruña), basa su negocio en la venta de un solo tipo de hamburguesa del que hace 200 unidades por día.

"Es más que crecimiento geográfico: es una declaración de principios. La prueba de que un modelo basado en la simplicidad, la excelencia y la constancia puede funcionar en cualquier sitio: desde una gran ciudad hasta un pueblo", explica el cofundador de la marca, Andrés Casanova.

Así, Pink's prevé abrir próximamente en Santiago de Compostela, aunque no ha desvelado la ubicación exacta de su nuevo local ni la fecha de apertura. Habrá que esperar si genera tanta expectación como su aterrizaje en Galicia en septiembre de 2024, cuando la marca regaló 200 hamburguesas entre los primeros clientes.