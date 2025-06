El restaurante de Santiago en el que disfrutar de los auténticos sabores de Brasil

En el número 2 de la rúa de San Clemente, en Santiago de Compostela, se encuentra A Lareira, un restaurante de cocina tradicional especializado en carnes. Este proyecto gastronómico nace en 2021 de la mano de Arturo Salano. Tras una amplia trayectoria de 30 años en el sector de la hostelería y restauración en Brasil, donde llegó a tener un programa televisivo de cocina, decidió hacer las maletas y volver a Galicia, la tierra de su familia paterna.

"Mi hijo pequeño quería irse de Brasil por la inseguridad, así que me vine con él. En mi caso, fue un poco por la inestabilidad económica y también por la inseguridad", explica Salano. Aunque en un primer momento se plantearon instalarse en Madrid o Barcelona, finalmente optaron por Santiago de Compostela. "Mi abuelo era de Sigüeiro, en Oroso, y mi padre de Ames, así que decidimos que Santiago fuese nuestra base", comenta Arturo Salano.

"Cuando llegué a España sabía que no podía hacer un restaurante de comida española porque no me iba a salir igual, así que opté por crear algo especializado en carnes", señala. De hecho, en Sao Paulo ya regentaba una parrillada en la que atendían a unas 25.000 personas al mes.

Así, la carne es la protagonista de la oferta gastronómica de A Lareira. Cuentan con una carta fija en la que nos encontramos cortes típicos de Brasil como la picaña, cortada como en el país carioca, con trozos pequeños, y que se prepara a un fuego muy alto. También cuentan con el Tomahawk y próximamente incluirán la presa de Angus. El churrasco, el secreto o el chuletón -tanto de vaca como de ternera- completan su oferta de carnes.

"Trabajamos con materia prima de aquí, con carnes gallegas, de Irlanda o de Holanda, pero el modo de prepararlo es el típico de Brasil", comenta el responsable del restaurante.

En cuanto a los acompañamientos, nos encontramos con elaboraciones brasileñas como una vinagreta de mole, las patatas chef o la farofa, una guarnición elaborada con harina de yuca. Además, en la carta de A Lareira nos encontramos otras opciones como tablas de quesos y embutidos, pulpo salteado con patatas y salsa canaria, hamburguesa de pulpo, parrilla de verduras y bacalao.

Además, el último sábado de cada mes ofrecen la feijoada, un plato típico brasileño que lleva frijoles negros y carne de cerdo y que se acompaña con arroz blanco, naranja y plátano frito.

Una de las particularidades de A Lareira, explica Salano, es que nunca tienen una mesa íntegra con clientes locales. "Suelen venir mezclados, parejas de un brasileño y un español, que vienen a disfrutar y rememorar los sabores de Brasil", apunta.

A Lareira abre de jueves a lunes, en horario de 11:00 a 23:00 horas. Con capacidad para unas 70 personas, recomiendan acudir con reserva previa.