La lista de ingredientes también incluye 2 huevos y 30 g de azúcar Archivo

Los cocineros coinciden: la tarta de queso más cremosa lleva 200 g de calabaza asada y 125 g de yogur

No existe una sola receta para preparar una tarta de queso. Este postre admite distintos métodos de cocción (al horno, cuajada en frío, al baño María, etc.) y una lista (casi) infinita de ingredientes.

En Galicia, es habitual sustituir el queso crema por quesos autóctonos, como el Arzúa-Ulloa o el San Simón da Costa. Ahora, en pleno otoño, otra opción es incorporar calabaza a la receta.

Así se prepara la tarta más cremosa del otoño

La calabaza es un fruto rico en vitamina C y un ingrediente perfecto para aportar cremosidad a la tarta de queso. Así lo demuestra la creadora de contenido Iryna, más conocida en YouTube como 'Riquísimo Cocinando con Iryna', en uno de sus vídeos.

"Este pumpkin cheesecake combina la suavidad del queso con el dulzor natural de la calabaza y las especias, creando un postre perfecto para otoño, Halloween, Navidad o cualquier ocasión especial", señala en la descripción del vídeo.

Para preparar esta tarta, "con una textura sedosa y un aroma maravilloso que llenará tu cocina", Iryna utiliza la siguiente lista de ingredientes:

Ingredientes

Para la tarta de queso

250 g de queso fresco o ricota

o ricota 200 g de calabaza asada

125 g de yogur natural

2 huevos talla M

30 g de azúcar

20 g de maicena

1/2 cucharadita de canela

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de jengibre

Para la base de la tarta:

100 g de galletas de mantequilla

30 g de mantequilla derretida

Si, además, quieres rematar con una capa de glaseado, deberás emplear los ingredientes que te detallamos a continuación:

150 g de calabaza asada

50 g de azúcar moreno

100 ml de agua

10 g de maicena

1/4 de cucharadita de canela

Pasos a seguir

Una vez que tengas listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir: