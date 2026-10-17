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Los cocineros coinciden: la tarta de queso más cremosa lleva 200 g de calabaza asada y 125 g de yogur
Una receta fácil y sencilla, pensada para compartir en familia o con amigos
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No existe una sola receta para preparar una tarta de queso. Este postre admite distintos métodos de cocción (al horno, cuajada en frío, al baño María, etc.) y una lista (casi) infinita de ingredientes.
En Galicia, es habitual sustituir el queso crema por quesos autóctonos, como el Arzúa-Ulloa o el San Simón da Costa. Ahora, en pleno otoño, otra opción es incorporar calabaza a la receta.
Así se prepara la tarta más cremosa del otoño
La calabaza es un fruto rico en vitamina C y un ingrediente perfecto para aportar cremosidad a la tarta de queso. Así lo demuestra la creadora de contenido Iryna, más conocida en YouTube como 'Riquísimo Cocinando con Iryna', en uno de sus vídeos.
"Este pumpkin cheesecake combina la suavidad del queso con el dulzor natural de la calabaza y las especias, creando un postre perfecto para otoño, Halloween, Navidad o cualquier ocasión especial", señala en la descripción del vídeo.
Para preparar esta tarta, "con una textura sedosa y un aroma maravilloso que llenará tu cocina", Iryna utiliza la siguiente lista de ingredientes:
Ingredientes
Para la tarta de queso
- 250 g de queso fresco o ricota
- 200 g de calabaza asada
- 125 g de yogur natural
- 2 huevos talla M
- 30 g de azúcar
- 20 g de maicena
- 1/2 cucharadita de canela
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- 1/2 cucharadita de jengibre
Para la base de la tarta:
- 100 g de galletas de mantequilla
- 30 g de mantequilla derretida
Si, además, quieres rematar con una capa de glaseado, deberás emplear los ingredientes que te detallamos a continuación:
- 150 g de calabaza asada
- 50 g de azúcar moreno
- 100 ml de agua
- 10 g de maicena
- 1/4 de cucharadita de canela
Pasos a seguir
Una vez que tengas listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:
- Trituramos el queso fresco o ricota y añadimos azúcar. A continuación, agregamos la calabaza asada y mezclamos hasta obtener una masa homogénea
- Incorporamos el yogur y dos huevos. Cuando la masa esté bien batida, añadimos la maicena y las especias (canela, jengibre y nuez moscada)
- Reservamos y mientras tanto, preparamos la base de la tarta
- Para ello, trituramos las galletas y agregamos un poco de mantequilla derretida para darle un toque extra de sabor
- En un molde de 15 centímetros colocamos la mezcla y horneamos durante 7 minutos
- Después, volcamos toda la masa de queso y horneamos a 180 grados, con calor arriba y abajo, durante 45 minutos
- Para el glaseado, mezclamos un poco de agua con maicena, y en una sartén, caramelizamos la calabaza a fuego medio-fuerte. A continuación, añadimos la maicena y seguimos caramelizándola
- Agregamos el glaseado a la tarta y dejamos enfriar en el frigorífico durante 4 horas
- Una vez transcurrido este tiempo, desmoldamos y... ¡a disfrutar!