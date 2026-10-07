Ferrán Adrià, cocinero: "Para una tortilla de patatas perfecta, no batas los huevos en círculos, hazlo horizontal"

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Ferrán Adrià, uno de los cocineros españoles más populares del país, acudió a La Revuelta la pasada semana y, entre otras anécdotas e historias, explicó al público y a los espectadores cómo realiza la tortilla de patatas perfecta, eso sí, al estilo Betanzos, por lo que si no eres de esas personas a las que le gusta la tortilla poco hecha, esta receta no es para ti.

Lo más curioso es que, según contó, él la prepara con patatas de bolsa y, además, aseguró que no se distingue de una hecha con patatas de la huerta. "Me juego con todos ustedes que si pongo 10 tortillas y una es de chips (patatas de bolsa), no la diferenciáis", afirmó.

Así es la tortilla al estilo Betanzos de Ferrán Adrià

No cabe duda de que la tortilla de patata es uno de los platos más emblemáticos de Galicia, así como del resto de España. Es raro visitar un restaurante gallego y no encontrarse en su carta la propuesta de tortilla de patatas, ya sea en tapa o entera. Aunque siempre genera la controversia de si echarle o no cebolla, o hacerla poco o muy hecha, es un plato que encanta a todos los paladares.

Para Ferrán Adrià, preparar una tortilla de patatas perfecta no depende únicamente de los ingredientes, sino también de pequeños detalles que comienzan desde el inicio, concretamente desde que se baten los huevos.

El cocinero explicó su particular método para preparar una tortilla al estilo Betanzos en apenas cuatro minutos. Lo más llamativo fue que, en lugar de utilizar patatas fritas en casa, recurrió a patatas de bolsa, algo que defendió desde el humor: "¿Tú cuando te haces una tortilla con queso te haces el queso?"

La tortilla de Betanzos destaca especialmente por su textura: un exterior más cuajado y un interior muy jugoso y cremoso, punto de cocción que siempre genera opiniones de todos los estilos. Para el popular chef, el primer secreto está en batir correctamente los huevos: "Los huevos cuanto más ricos sean, mejor. No los tienes que batir así (en círculos), los tienes que batir así (horizontal), para que no se airee, durante un minuto".

Después, se añaden las patatas y se deja reposar la mezcla durante otro minuto. Pero, según Adrià, el momento decisivo llega al utilizar la sartén. "Y aquí está la magia, en serio". La temperatura debe alcanzar los 180 grados, ni un poco más, ni un poco menos.

Una vez añadida la mezcla, recomienda no moverla y darle la vuelta varias veces: un minuto por el primer lado y después 40 segundos otras dos vueltas, evitando que se forme una capa demasiado gruesa.