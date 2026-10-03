El municipio medieval donde comer tortilla de patatas a reventar: "Cuesta 15 euros y aquí comen más de dos"

La tortilla de patatas es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. En Galicia cuenta con su propia versión: sin cebolla, menos cuajada y con una textura mucho más cremosa.

Hablamos de la tortilla de Betanzos. Mientras algunos la adoran, otros la odian. Hay opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que merece la pena probarla al menos una vez en la vida y, qué mejor lugar para hacerlo que en Betanzos (A Coruña).

"Dicen que la tortilla perfecta es así"

Betanzos es, por excelencia, uno de los grandes templos de la tortilla de patatas. En este caso, la creadora de contenido María C. González (@bestburgerbcn) destaca Café de Segundo, un mesón situado en la avenida Jesús García Naveira, ganador del premio popular a la mejor tortilla en las ediciones de 2024 y 2025.

"Dicen que la tortilla perfecta es así. Huevo, patata y sal. Sin cebolla y con ese interior prácticamente sin cuajar, vamos, la famosísima tortilla de Betanzos", apunta la influencer gastronómica en la descripción del vídeo.

En su viaje por Galicia, María y su compañero hicieron parada en Betanzos para probar su famosa tortilla y el veredicto final no pudo ser más claro: "¡Buenísima!". La pareja se decantó por el mesón Café de Segundo, donde degustó una tortilla para dos personas, elaborada con 9 huevos y con un precio de 15 euros.

En lo comentarios, varios usuarios señalan que la tortilla está "demasiado cruda", una apreciación a la que la creadora de contenido responde con la siguiente aclaración: "En hostelería, las elaboraciones con huevo poco cuajado están sujetas a requisitos específicos de seguridad alimentaria".

Por otro lado, la valoración de María coincide con la de otros clientes. "Fuimos allí desde Almería sabiendo que comeríamos bien por las reseñas, pero no nos esperábamos el excelente trato y la deliciosa comida que nos esperaba", se puede leer en Google.

"Muy buena la tortilla y la ensaladilla de segundo también. Precio muy bien y servicio muy amable", dice María, mientras que Jordi agrega el siguiente comentario: "Tortilla sublime. Así de simple. La mejor que he probado en mi vida".

Dónde comer tortilla de Betanzos en Betanzos

Junto al mesón Café de Segundo, otros establecimientos de Betanzos destacan por su tortilla, entre ellos O'Pote (Travesía do Progreso, 9), Casa Miranda (Travesía do Progreso, 5), Bar Galicia (Calle Venela Campo), O Candil (Rúa da Cañota, 15) y Bar Kutako (Calle Venala Campo, 5).