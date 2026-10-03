Luis, cocinero: "Horneamos a 200ºC durante 10 minutos y luego grill hasta que las vieiras estén doraditas"

La gastronomía gallega es una de las más ricas de España, y no es de extrañar: destaca por la calidad de sus materias primas y la sencillez de una cocina que no necesita grandes artificios para brillar.

Entre los productos más destacados de la gastronomía gallega, las vieiras son uno de los moluscos bivalvos más valorados, adaptándose a un montón de técnicas culinarias: a la plancha, al horno, marinadas, en salsas y guisos, etc.

Así se preparan las vieiras más ricas y fáciles

Dentro de la saga de vídeos '52 recetas gallegas en 52 semanas', el creador de contenido Luis Buitrón (@buimarocooks) propone la siguiente receta: Vieiras a la gallega. Para ello, el influencer gastronómico utiliza los ingredientes que te detallamos a continuación:

6 vieiras de tamaño medio

3 cebollas

2 cucharadas de tomate triturado

1 vaso de vino blanco

1 cucharadita de pimentón blanco

1 pizca de hebras de azafrán

Taquitos de jamón

Pan rallado

Perejil

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Limpiamos las vieiras a fondo y retiramos la carne con mucho cuidado Para el relleno, picamos las cebollas y las doramos en la sartén con abundante aceite de oliva A continuación, agregamos un chorrito de vino blanco y una pizca de hebras de azafrán Cuando el vino haya reducido, añadimos el pimentón, los taquitos de jamón y un par de cucharadas de tomate triturado Distribuimos el relleno de forma homogénea en las conchas de las vieiras y horneamos a 200ºC, con calor arriba y abajo, durante 10 minutos, y 2 minutos de grill Añadimos una pizca de perejil, emplatamos y... ¡a disfrutar!

Las vieiras, fuente de proteínas y omega-3

Vieiras Foto de archivo de El Español

"Las vieiras son fuente de proteínas y poseen un bajo contenido en grasa, pero destaca su aporte en ácidos grasos omega-3", destaca la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

En cuanto a los minerales, las vieiras son ricas en selenio, fósforo, calcio, hierro, yodo y potasio. "Las vitaminas más destacadas son la niacina y la vitamina B12, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal.

En este sentido, la FEN explica que una ración de vieiras cubre el 40% de las ingestas recomendadas de vitamina B12 para hombres y mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física moderada.

Diferencias entre la vieira y la zamburiña

Las vieiras se localizan en el Atlántico, donde se pueden encontrar desde aguas superficiales hasta 100 metros de profundidad. Su sabor es suave y delicado, con un toque sutil a mar.

A diferencia de las zamburiñas, la vieira gallega presenta una concha de gran tamaño (de 10 a 20 centímetros). Una de sus valvas es plana y la otra, abombada, con dos orejas simétricas. Su color puede variar entre tonalidades pardas, rojizas y claras.

Por su parte, la zamburiña auténtica es de menor tamaño y su producción es más limitada. Su rasgo distintivo es que solo presenta una oreja visible, mientras que la otra está atrofiada, y su concha es de un color más oscuro, con tonalidades gris y violetas.