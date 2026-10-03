Vieiras al horno

Vieiras al horno Imagen de archivo de El Español

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Luis, cocinero: "Horneamos a 200ºC durante 10 minutos y luego grill hasta que las vieiras estén doraditas"

Una receta muy sencilla y perfecta para cualquier día de la semana

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La gastronomía gallega es una de las más ricas de España, y no es de extrañar: destaca por la calidad de sus materias primas y la sencillez de una cocina que no necesita grandes artificios para brillar.

Antón Castro, chef y popietario de Casa Gaibor

Entre los productos más destacados de la gastronomía gallega, las vieiras son uno de los moluscos bivalvos más valorados, adaptándose a un montón de técnicas culinarias: a la plancha, al horno, marinadas, en salsas y guisos, etc.

Así se preparan las vieiras más ricas y fáciles

Dentro de la saga de vídeos '52 recetas gallegas en 52 semanas', el creador de contenido Luis Buitrón (@buimarocooks) propone la siguiente receta: Vieiras a la gallega. Para ello, el influencer gastronómico utiliza los ingredientes que te detallamos a continuación:

  • 6 vieiras de tamaño medio
  • 3 cebollas
  • 2 cucharadas de tomate triturado
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 cucharadita de pimentón blanco
  • 1 pizca de hebras de azafrán
  • Taquitos de jamón
  • Pan rallado
  • Perejil

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

  1. Limpiamos las vieiras a fondo y retiramos la carne con mucho cuidado
  2. Para el relleno, picamos las cebollas y las doramos en la sartén con abundante aceite de oliva
  3. A continuación, agregamos un chorrito de vino blanco y una pizca de hebras de azafrán
  4. Cuando el vino haya reducido, añadimos el pimentón, los taquitos de jamón y un par de cucharadas de tomate triturado
  5. Distribuimos el relleno de forma homogénea en las conchas de las vieiras y horneamos a 200ºC, con calor arriba y abajo, durante 10 minutos, y 2 minutos de grill
  6. Añadimos una pizca de perejil, emplatamos y... ¡a disfrutar!

Las vieiras, fuente de proteínas y omega-3

Vieiras

Vieiras Foto de archivo de El Español

"Las vieiras son fuente de proteínas y poseen un bajo contenido en grasa, pero destaca su aporte en ácidos grasos omega-3", destaca la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

En cuanto a los minerales, las vieiras son ricas en selenio, fósforo, calcio, hierro, yodo y potasio. "Las vitaminas más destacadas son la niacina y la vitamina B12, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal.

En este sentido, la FEN explica que una ración de vieiras cubre el 40% de las ingestas recomendadas de vitamina B12 para hombres y mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física moderada.

Diferencias entre la vieira y la zamburiña

Las vieiras se localizan en el Atlántico, donde se pueden encontrar desde aguas superficiales hasta 100 metros de profundidad. Su sabor es suave y delicado, con un toque sutil a mar.

A diferencia de las zamburiñas, la vieira gallega presenta una concha de gran tamaño (de 10 a 20 centímetros). Una de sus valvas es plana y la otra, abombada, con dos orejas simétricas. Su color puede variar entre tonalidades pardas, rojizas y claras.

Por su parte, la zamburiña auténtica es de menor tamaño y su producción es más limitada. Su rasgo distintivo es que solo presenta una oreja visible, mientras que la otra está atrofiada, y su concha es de un color más oscuro, con tonalidades gris y violetas.