Gran fiesta gastronómica con más de 40 tapas a 2 euros en este pueblo: callos, pulpo, churrasco y más

Tras un largo (y caluroso) verano, el otoño llega a Galicia con una amplia agenda de eventos para seguir disfrutando del tiempo libre. Un buen ejemplo es 'Cerceda Tapea', una ruta gastronómica que reúne más de 40 tapas a tan solo 2 euros.

Si te gusta la gastronomía tradicional y tienes la oportunidad de acercarte a Cerceda (A Coruña) durante el primer fin de semana de octubre, no puedes perderte la segunda edición de 'Cerceda Tapea'.

Más de 40 tipos de tapas y premios para los participantes

La cita gastronómica 'Cerceda Tapea' regresa este otoño los días 2, 3 y 4 de octubre. En esta ocasión, la ruta reunirá trece bares y restaurantes de las distintas parroquias del municipio, que ofrecerán más de 40 tapas diferentes a un precio popular de 2 euros cada una.

El evento se articulará en cuatro turnos para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la gastronomía en distintos momentos del fin de semana.

El viernes 2 la ruta abrirá en horario de noche, de 19:30 a 23:00 horas. El sábado 3 habrá doble turno, a mediodía de 11:30 a 15:30 horas y por la noche de 19:30 a 23:00 horas. El domingo 4 la cita se cerrará a mediodía, de 11:30 a 15:30 horas.

"La carta de esta edición combina el recetario de siempre con propuestas más atrevidas", señala el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los visitantes podrán degustar callos, fabas con almejas, pulpo con puré de patata y churrasco con pimientos. A estas tapas de corte tradicional se suman creaciones como gyozas de marisco, pollo y verdura; la francesiña y el cachopín astur-leonés.

Cada tapa vendrá acompañada de un rasca con premios directos. Pero eso no es todo: los participantes entrarán en tres grandes sorteos, "un aliciente más para recorrer los locales y descubrir los sabores del municipio".

Participan en esta edición Taberna, O Muíño, O Parque e O Panadeiro, en Cerceda; A Estación, Pallas e O Lar 76, en Queixas; A Tella, Orlando e O Pallas, en A Silva; o Estanco e Rodríguez, en Meirama, e Golán, en A Tablilla.

En la imagen que te adjuntamos a continuación puedes consultar las tapas de los locales participantes y cuándo degustarlas:

Con esta iniciativa, el Concello de Cerceda busca dinamizar la hostelería local y poner en valor la riqueza culinaria del municipio, ofreciendo un plan para disfrutar en familia o con amigos durante todo el fin de semana.