Estrella Galicia celebra el Oktoberfest con una Märzen de edición limitada en 8 locales de Galicia

Las Cervecerías de Bodega de Estrella Galicia se suman a la celebración del Oktoberfest con una nueva propuesta cervecera de edición limitada. La compañía ha lanzado una cerveza de estilo Märzen, elaborada especialmente para Fugaces, su proyecto de cervezas efímeras de bodega, que estará disponible desde hoy y hasta agotar existencias en 15 establecimientos seleccionados de Galicia, Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Con esta nueva edición, Fugaces de Bodega se acerca a una de las grandes celebraciones de la cultura cervecera internacional a través de una interpretación propia de la Märzen, un estilo de origen alemán tradicionalmente vinculado al Oktoberfest. "La propuesta permite descubrir una receta elaborada especialmente para la ocasión, recién salida de fábrica y servida sin pasteurizar", señala la cervecera en nota de prensa.

La nueva Märzen está elaborada con agua de manantial de origen gallego, maltas de cebada Pilsen y Viena, malta tostada y lúpulo Nugget. Después de un proceso de maduración de 18 días, la cerveza presenta un aspecto brillante y un perfil aromático marcado por las notas de malta y levadura.

En boca ofrece un ligero amargor y una fácil bebibilidad, características que la convierten en una opción pensada también para acompañar algunos de los platos más representativos de la gastronomía asociada al Oktoberfest, como las salchichas o el codillo con chucrut.

Como el propio nombre del proyecto indica, cada lanzamiento de Fugaces de Bodega tiene una vida limitada. En esta ocasión, la cerveza llegará a los establecimientos seleccionados en tanques de 250 litros y podrá disfrutarse únicamente hasta que se agoten las existencias de cada local.

Disponible en 8 locales en Galicia

La cerveza, según explica la cervecera en nota de prensa, se transporta siempre en frío desde la fábrica hasta el establecimiento y se sirve sin pasteurizar, un proceso que permite conservar sus propiedades organolépticas. Además, el formato de servicio en tanque prescinde de envases, contribuyendo a reducir el impacto ambiental asociado al envasado.

En Galicia, esta cerveza se podrá probar en ocho locales: en La Porchaba y Tita Rivera, en Vigo; en A Coruña, en Sampaio Matogrande y en la cervecería de La Estrella de Cuatro Caminos; en la Galiciana, en Santiago de Compostela; en Ultramar, en Pontevedra; además de en Ho Gruf, en Lugo y en La Conservera, en Viveiro.