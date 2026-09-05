El restaurante donde comer embutidos y carnes a reventar: "Comida de calidad y abundante. La atención de 10"

La especialidad del restaurante son las carnes a la parrilla, con opciones premium, nacionales, de importación y de larga maduración Restaurante A Chave das Noces

La gastronomía gallega es perfecta para cualquiera. No importa cuáles sean tus gustos, porque en Galicia siempre encontrarás algún restaurante que sea apto para tu paladar o intolerancias. Un ejemplo es el restaurante A Chave das Noces, en Burela (Lugo), donde trabajan con materia prima fresca y de la mejor calidad, y también tienen opciones para veganos y sin gluten.

En este establecimiento hay opciones de entrantes, carnes a la parrilla (su especialidad), pescados de temporada y una amplia carta de vinos. "Con una experiencia de más de 12 años en el mundo de la hostelería, nació A Chave das Noces, un restaurante en Burela especializado en comida tradicional y a la parrilla", así se definen en su página web.

Todo hecho a base de materia prima fresca y de calidad

A Chave das Noces es un restaurante situado en Burela que combina la cocina tradicional con la especialidad de la casa: las carnes a la parrilla. El restaurante apuesta por ofrecer una carta basada en productos frescos y de primera calidad para que cada comensal disfrute al máximo de cada plato.

Dispone de amplios comedores en los que disfrutar tanto del menú del día como de la carta y de su selección de vinos. Entre sus propuestas destacan las carnes a la parrilla, incluyendo carnes premium, nacionales y de importación, así como piezas de larga maduración. Además, también ofrecen pescados de temporada preparados al horno o a la parrilla.

La oferta se completa con diferentes entrantes, entre los que se pueden encontrar productos preparados a la brasa como calamares, gambas, almejas y berberechos, junto a tablas de embutidos.

Por si fuera poco, A Chave das Noces ofrece un menú del día por solo 15 euros que te permite escoger entre tres primeros y tres segundos. Además, incluye bebida, postre y café, por lo que es una oportunidad perfecta para comer a reventar por muy buen precio.

Opciones sin gluten y veganas

Este restaurante también tiene alternativas veganas para personas con diferentes necesidades y preferencias alimentarias. Entre sus opciones sin gluten se encuentran las croquetas, los calamares fritos, los chipirones fritos, el pan sin gluten y algunos postres. Además, las carnes a la parrilla tampoco llevan gluten.

Para quienes siguen una alimentación vegana o vegetariana, cuenta con propuestas como la parrilla de verduras, el revuelto de verduras y alguna elaboración de croqueta vegana. De esta forma, A Chave das Noces se adapta a cualquier comensal.

Las reseñas de sus clientes

Con una puntuación de 4,7 sobre 5, no hay más que echar un vistazo a sus opiniones de Google para darse cuenta de que no mienten al decir que cuentan con producto de gran calidad.

Nube Negra lo dijo sin tapujos: "Fuimos por las buenas reseñas y no se equivocaban. Comida de calidad y abundante. Pedimos de carta y la relación calidad, precio y cantidad es espectacular. Hay gente que comía de menú y se ve que también está a la altura y a muy buen precio. La atención de 10. Sin duda merece la pena comer aquí un día cualquiera o a diario".

Algunos se decantan por el menú. "Hemos venido todos los días a comer menú del día y la verdad que una auténtica gozada. Es verdad que tienes que reservar porque siempre está lleno pero hay unas mesas altas que son sin reserva que también puedes comer estupendamente", indica Elena.