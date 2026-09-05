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Una receta diferente para disfrutar del calabacín: bastones crujientes con salsa tonnata
Tatiana, de Ruido en la Cocina, propone una original receta de calabacín en forma de bastones crujientes al horno, acompañados de una cremosa salsa tonnata de atún, anchoas y alcaparras y aceite de oliva virgen extra Abril Picual
El calabacín es uno de esos ingredientes que admite multitud de preparaciones más allá de las recetas habituales. En esta ocasión, se convierte en unos crujientes bastones horneados, rebozados con parmesano y pan rallado, que resultan tiernos por dentro y dorados por fuera.
La propuesta se completa con una cremosa salsa tonnata elaborada a base de atún, anchoas y alcaparras, en la que el aceite de oliva virgen extra Abril Picual aporta intensidad y ayuda a integrar todos los sabores. Una combinación sencilla y diferente, perfecta para servir como entrante, picoteo o acompañamiento.
Ingredientes
Para los bastones de calabacín
- 2 calabacines
- 2 cucharadas generosas de harina de arroz o maicena
- 70 g de queso parmesano rallado
- 70 g de pan rallado
- Aceite de oliva virgen extra Abril en spray
- Sal
- Pimienta negra
Para la salsa tonnata
- 100 g de aceite de oliva virgen extra Abril Picual
- 1 huevo fresco
- 100 g de atún en conserva, bien escurrido
- 30 g de anchoas en aceite, escurridas
- 10 g de alcaparras
- Sal
- Pimienta negra
Elaboración
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Lava los calabacines, córtalos por la mitad y después en bastones de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.
- Coloca los bastones en un recipiente amplio y rocíalos con un poco de aceite de oliva virgen extra Abril en spray.
- Añade la harina de arroz o la maicena, el parmesano rallado, el pan rallado, una pizca de sal y pimienta. Mezcla bien hasta conseguir que todos los bastones queden impregnados con el rebozado.
- Distribuye los bastones sobre una bandeja de horno, procurando que queden separados entre sí. Hornea durante 15-20 minutos a 200 °C, hasta que estén tiernos por dentro y dorados y crujientes por fuera.
- Mientras se hornea el calabacín, prepara la salsa tonnata. Coloca en un vaso alto el huevo, el aceite de oliva virgen extra Abril Picual, el atún, las anchoas y las alcaparras. Añade una pizca de sal y pimienta negra y tritura hasta conseguir una salsa cremosa, homogénea y con cuerpo.
- Extiende la salsa tonnata sobre una fuente o sírvela en un cuenco y coloca alrededor los bastones de calabacín recién horneados.
- Sirve los bastones de calabacín calientes, acompañados de la salsa tonnata, para disfrutar del contraste entre el exterior crujiente, el interior tierno y la cremosidad de la salsa.