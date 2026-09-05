Una receta diferente para disfrutar del calabacín: bastones crujientes con salsa tonnata

Tatiana, de Ruido en la Cocina, propone una original receta de calabacín en forma de bastones crujientes al horno, acompañados de una cremosa salsa tonnata de atún, anchoas y alcaparras y aceite de oliva virgen extra Abril Picual

El calabacín es uno de esos ingredientes que admite multitud de preparaciones más allá de las recetas habituales. En esta ocasión, se convierte en unos crujientes bastones horneados, rebozados con parmesano y pan rallado, que resultan tiernos por dentro y dorados por fuera.

La propuesta se completa con una cremosa salsa tonnata elaborada a base de atún, anchoas y alcaparras, en la que el aceite de oliva virgen extra Abril Picual aporta intensidad y ayuda a integrar todos los sabores. Una combinación sencilla y diferente, perfecta para servir como entrante, picoteo o acompañamiento.

Ingredientes

Para los bastones de calabacín

2 calabacines

2 cucharadas generosas de harina de arroz o maicena

70 g de queso parmesano rallado

70 g de pan rallado

Aceite de oliva virgen extra Abril en spray

Sal

Pimienta negra

Para la salsa tonnata

100 g de aceite de oliva virgen extra Abril Picual

1 huevo fresco

100 g de atún en conserva, bien escurrido

30 g de anchoas en aceite, escurridas

10 g de alcaparras

Sal

Pimienta negra

Elaboración de la receta. Cedida

Elaboración