Gran festival de tartas de queso a partir del 4 de septiembre: raciones a 8 euros y más de 10 sabores

Más de 10 sabores de tarta de queso para dar la bienvenida al mes de septiembre Freepik

Seguro que más de una vez has esperado a que el camarero terminase de recitar los postres disponibles porque, en cuanto escuchaste "tarta de queso", ya no te interesaba nada más. Si eres un verdadero amante de este dulce y vives en Galicia, o tienes pensado visitar la comunidad a inicios de septiembre, estás de suerte: regresa CheeseCake Fest.

Después de haber pasado por diferentes localidades gallegas, como Ourense, Vigo o A Coruña, esta vez es el turno de Narón, en la comarca de Ferrol (A Coruña). El evento se celebrará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, y se confirmarán los horarios en las redes sociales oficiales del evento.

Llega a Narón un gran festival de tartas de queso

La tarta de queso será la gran protagonista del primer fin de semana de septiembre en Narón con la llegada de la CheeseCake Fest al Parque Río Freixeiro. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, vecinos y visitantes podrán acercarse hasta este espacio para disfrutar de una selección de tartas de queso y descubrir nuevos sabores.

El festival contará con más de 10 variedades diferentes de este popular postre, pensadas para todos aquellos que no pueden resistirse a una buena tarta de queso. Cada tarta tendrá un precio de 8 euros, mientras que la entrada será totalmente gratuita para todos los públicos.

La CheeseCake Fest llega a Narón el primer fin de semana de septiembre Cedida

Además, la CheeseCake Fest será un evento pet friendly, así que puedes ir en compañía de tu mascota sin ningún problema. Una opción perfecta para disfrutar de un fin de semana diferente en el Parque Río Freixeiro y degustar este exquisito manjar.

La organización ha adelantado a Quincemil que los horarios los comunicarán muy pronto en las redes oficiales del evento, así que presta mucha atención para no perderte ninguna novedad y asistir a la CheeseCake Fest de Narón este mes de septiembre.