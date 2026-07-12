Galicia da una lección al resto de España: el pulpo á feira no lleva patatas cocidas, solo sal, pimentón y aceite de oliva

La gastronomía gallega es uno de los principales atractivos que lleva a miles de personas a visitar esta tierra. La excelente calidad de los productos del mar y de la tierra convierte a Galicia en un destino imprescindible para los amantes de la buena cocina. Entre sus especialidades destacan la tortilla, los quesos y vinos gallegos, la empanada y, por supuesto, el pulpo.

El pulpo á feira, que fuera de Galicia muchos confunden con el pulpo a la gallega, es uno de los platos más emblemáticos y apreciados de la cocina tradicional gallega. Aunque su preparación pueda parecer fácil, lograr un resultado perfecto requiere seguir algunos trucos y técnicas para que el pulpo quede tierno y jugoso, evitando que resulte duro o chicloso.

Diferencias entre el pulpo á feira y pulpo a la gallega

Existe cierta confusión fuera de Galicia, donde a menudo se utilizan como sinónimos el pulpo á feira y el pulpo a la gallega. Sin embargo, aunque comparten la misma base, se sirven de forma diferente.

El pulpo á feira se presenta únicamente sobre un plato de madera y se adereza con sal gorda, pimentón (dulce o picante) y un buen aceite de oliva virgen extra. No lleva ningún otro acompañamiento.

En cambio, el pulpo a la gallega se sirve del mismo modo, pero sobre una base de patatas cocidas, conocidas en Galicia como cachelos.

En cualquiera de las dos versiones, la tradición manda comer el pulpo con un palillo, nunca con tenedor. Así lo han hecho siempre las clásicas pulpeiras gallegas, ya que este utensilio permite disfrutar mejor de su textura y saborearlo en su punto perfecto.

Los mejores trucos para que el pulpo quede tierno

Conseguir un pulpo tierno y con una textura perfecta no depende solo del tiempo de cocción, sino también de seguir una serie de pasos clave. El primero es dejar que el pulpo se descongele completamente. Después, lavarlo bien bajo el grifo para que suelte la suciedad, además de retirar el pico y los ojos.

Uno de los trucos más conocidos de la cocina gallega es "asustar" al pulpo. Esta técnica consiste en introducirlo en agua hirviendo durante unos tres segundos y sacarlo rápidamente, operación que se repite tres veces antes de sumergirlo definitivamente.

Con este proceso se evita que la piel se desprenda durante la cocción y se consigue que los tentáculos adquieran su característica forma rizada.

Una vez asustado, el pulpo se introduce por completo en una olla con agua hirviendo, que debe cubrirlo totalmente, y se cuece a fuego medio. Como referencia, se calculan unos 20 minutos para un pulpo de 1 kg y se añaden aproximadamente 10 minutos por cada kg adicional.

Para comprobar si está listo, basta con pincharlo con una varilla metálica o un palillo: si entra con facilidad, es el momento de apagar. El último truco es dejar reposar el pulpo dentro del agua de la cocción entre 8 y 10 minutos por cada kg.

Ingredientes del pulpo á feira