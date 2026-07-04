Miguel, el sumiller español entre los mejores de Reino Unido: "No conocían Galicia hace 15 años. Ahora sus vinos tiran bastante"

El coruñés Miguel Crunia lleva 15 años en Escocia, donde se ha consolidado como uno de los referentes de la sumillería británica. Desde allí trabaja para dar visibilidad y posicionar los vinos de origen gallego, así como la gastronomía tradicional de su tierra. El próximo 10 de julio lanzará en Edimburgo 'Lareira', un club gastronómico junto a la Edinburgh Food & Drink Academy con el que acercará al público escocés la cultura y la tradición gallega a través de la comida.

"La idea es hacer este año unas 10 sesiones y reunir en cada servicio a unas 24 personas", explica Crunia a Quincemil. "Mientras los chefs de la escuela cocinan platos gallegos en directo, yo les explicaré toda la cultura y la tradición que los rodean, al tiempo que maridaré los vinos gallegos", añade.

En la primera sesión, Miguel llevará a los comensales en un viaje por las diferentes zonas de Galicia. El menú estará compuesto por empanada de mejillones, vieiras a la gallega, caldeirada de merluza, zorza y una selección de quesos, acompañada por vinos de las denominaciones de origen Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y los Vinos de la Tierra Barbanza e Iria.

"El vino y la comida gallega tiran bastante en Escocia porque hace 15 años, por ejemplo, a Galicia no la conocía ni el tato. Les sonaba por algún futbolero despistado, que decía: 'Coruña, Deportivo o Vigo, Celta'. En los últimos diez años, con el auge del turismo de cruceros que hacen parada en la zona de las Rías se empezó a conocer más", cuenta el sumiller.

"La costa oeste de Escocia es súper atlántica, se parece mucho a nuestras rías y la calidad del marisco y del pescado es brutal" Miguel Crunia, sumiller de A Coruña situado en el puesto número 7 del ranking de los 50 mejores sumilleres del Reino Unido

Los chefs encargados de elaborar el menú han trabajado durante unos tres meses junto a Miguel Crunia aprendiendo y adaptando recetas tradicionales gallegas utilizando ingredientes escoceses de temporada. "En cada sesión se cambiarán los platos y los vinos, el objetivo es que una persona que venga a una sesión pueda repetir más veces variando la experiencia", apunta.

Para el coruñés existen sinergias entre Galicia y Escocia que ayudan a que la gastronomía gallega funcione en territorio escocés: "Empezando por la costa, aquí la costa oeste de Escocia es súper atlántica, se parece mucho a nuestras rías y la calidad del marisco y del pescado es brutal. También tienen pastos muy verdes, por lo que hay mucha ganadería: mucha vaca, cerdo y oveja". Asimismo, señala que en la agricultura también se produce mucha berza, col y calabaza.

Abiertos a experimentar con vinos gallegos

Crunia explica que el clima de Escocia no es idóneo para producir vino, a pesar de ser un territorio que hace bastante consumo de él. Por lo que está abierto a la importación: "Siempre hay vinos de todas las partes del mundo. Contamos con la ventaja de que el cliente escocés está abierto a probar y experimentar nuevos vinos. Los vinos gallegos se presentan como una alternativa más económica y de calidad para los consumidores que no pueden permitirse vinos más caros como los de la Toscana".

La primera cena tendrá lugar el viernes 10 de julio y espera "llenar" todas las plazas disponibles. "Tenemos que ir viendo qué épocas del año son en las que mejor va a funcionar el proyecto. Por ejemplo, ahora mismo hay mucho turismo en Escocia que podrían estar interesados en venir a probar", concluye Miguel.

Reconocido como uno de los principales embajadores de los vinos gallegos en la isla británica, Miguel Crunia figura actualmente en el puesto número 7 del ranking de los 50 mejores sumilleres del Reino Unido, siendo además el sumiller español mejor clasificado. El gallego es también fundador de Atlantic Sommelier, una plataforma especializada en divulgación sobre vino atlántico, prestando especial atención a Galicia y a sus regiones vitivinícolas.