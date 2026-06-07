El pueblo de 60 habitantes con un restaurante en un caserón del siglo XVIII: "Perfecto para darse un festín"

En Galicia existe una gran oferta gastronómica, pero es difícil encontrar un restaurante en un pueblo de apenas 60 habitantes, ubicado en un caserón del siglo XVIII y con una cocina puramente gallega. Ese lugar existe: A Parada das Bestas.

En el pequeño pueblo de Pidre, en Palas de Rei (Lugo), se encuentra este establecimiento, destacado por la guía Macarfi, una de las referencias gastronómicas más relevantes junto a Michelin y Repsol, que lo valora por la calidad de su propuesta gastronómica.

Cocina gallega de interior y productos propios

Verduras del huerto, gallo de Mos, quesos servidos en la mesa y capón de Pidre son algunas de las propuestas que se pueden encontrar en A Parada das Bestas, "un lugar perfecto para darse un festín", según la guía Macarfi.

Tras los fogones del restaurante, que se encuentra en pleno Camino de Santiago, a solo tres paradas de la capital gallega, está María Varela, propietaria del establecimiento junto a Suso y Santiso.

Los productos de la comarca son los grandes protagonistas de la cocina de A Parada das Bestas. A partir de ellos, la chef fusiona recetas tradicionales con técnicas vanguardistas para conquistar incluso los paladares más exigentes.

En concreto, la guía Macarfi valora la propuesta gastronómica del restaurante con una puntuación de 7,8 sobre 10, mientras que el precio medio por comensal ronda los 40 euros.

Esta valoración coincide con la opinión de otros clientes, recogidas en distintas reseñas en Google: "Gran sitio para una comida rica, acogedora y de producto local"; "celebramos aquí la boda y el sitio es espectacular"; "por cosas del destino acabamos de rebote en este maravilloso lugar y bendito momento".

"Carta breve, bodega con criterio, ritmo lento y hospitalidad de verdad. Un lugar perfecto para darse un festín... y, si se quiere, quedarse a dormir en una de sus casas rurales", agrega la guía Macarfi.

El complejo cuenta con dos opciones de alojamiento

Apartamentos A Parada das Bestas II A Parada das Bestas

En este sentido, el complejo rural cuenta con dos opciones de alojamiento: Casa Vilante y Apartamentos A Parada das Bestas II.

Por un lado, Casa Vilante es una antigua vivienda de labradores con más de tres siglos de historia. Consta de 10 habitaciones dobles con cama de matrimonio y dos camas individuales, baño privado, calefacción y conexión wifi gratuita.

Los apartamentos A Parada das Bestas III, por otro lado, están compuestos por cuatro casitas de piedra con techos de madera de unos 50 metros cuadrados. "Cuenta con dos habitaciones dobles, baño y cocina totalmente equipada", señala el establecimiento en su página web.