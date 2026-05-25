Confirmado: The Champions Burger llega por primera vez a esta ciudad de Galicia con 11 días de festival en junio

The Champions Burger se ha convertido en una de las citas gastronómicas más esperadas del verano. Este festival de hamburguesas gourmet ya ha pasado por A Coruña y Vigo, y este año ha anunciado una nueva parada en Galicia.

Este año le toca el turno a Lugo. The Champion Burger hará una parada en la ciudad de la Muralla del 4 al 14 de junio, concretamente en el Pazo de Feiras e Congresos, con una selección de las hamburguesas más premiadas y más buscadas por el público.

The Champion Burger aterriza en Lugo del 4 al 14 de junio

La noticia se ha confirmado: The Champion Burger aterrizará el próximo 4 de junio en Lugo y extenderá su visita hasta el día 14. Con entrada gratuita, el evento gastronómico contará con legendarias hamburgueserías, subidas a sus populares food trucks.

Estas ofrecerán elaboraciones que ya han revolucionado la cultura de las hamburguesas por toda España. Sin embargo, en esta ocasión no habrá competición, ya que se trata de una ruta All Star que reunirá algunas de las variedades más reconocidas del país.

Entre las hamburgueserías convocadas en Lugo, Nolito's tenía la plaza asegurada al ganar todas las competiciones en 2025 con su atrevida 'Diamante Azul', elaborada con carne smash madurada, cosilla americana, mermelada de bacon y mayonesa ahumada, entre otros ingredientes.

Godeo es otra imprescindible con su emblemática 'Royale Gold', al igual que el restaurante Dak Burger con su icónica 'Stellar', que se llevó el título de 'Mejor smash burger de España'.

Los castellonenses Muralla también merecen una mención especial, pues en 2023 conquistaron la final española con su hamburguesa con crema de las famosas patatas Pringles, y este año suben el nivel con 'G.O.A.T'.

"Como invitado local, salta a la pista Malizzia", confirman desde The Champion Burger. El local lucense viene con una smash burger de ternera rubia gallega con un toque mantecoso y una base que remata un crujiente brioche de patata.

Estos son los horarios del festival

La entrada al evento The Champion Burger será gratuita y, una vez dentro del Pazo de Feiras e Congresos, los asistentes podrán disfrutar de tantas hamburguesas como deseen, cada una con su precio correspondiente.

La cita se celebrará durante 11 días, del 4 al 14 de junio, con diferentes horarios según el día de la semana. De lunes a jueves, el festival abrirá sus puertas entre las 18:00 y las 00:00 horas, mientras que de viernes a domingo, el horario será de 12:00 a 00:00 horas.

La inauguración del festival tendrá lugar el 4 de junio a las 19:00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.