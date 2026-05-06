Alejo, el estudiante gallego que se corona como el mejor tirador de cerveza de España: "Ojalá algún día esté yo como profesor"

El CIFP Paseo das Pontes, en A Coruña, acogió esta semana la séptima edición del Certamen de Servicio de Cerveza Estrella Galicia, en el que participaron 28 estudiantes de 14 escuelas de hostelería de toda España. El objetivo de la competición, desarrollada a lo largo de dos jornadas, era formar a los participantes sobre cultura de la cerveza y proporcionarles herramientas para convertirlos en expertos en el servicio de este producto.

Los alumnos también tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Estrella Galicia (MEGA) y asistir a una serie de charlas y actividades prácticas en torno al mundo de la cerveza.

Tras poner a prueba a los competidores, el tradicional certamen de Tiraje de Cerveza coronó como ganador a Alejo Fuenteseca, del instituto Sanxillao (Lugo). Este primer puesto está dotado con un premio en metálico de 600 euros y reconoce a su portador como el mejor representante del futuro de la hostelería en el ámbito de las habilidades cerveceras.

El campeón, emocionado, reconoció haber practicado mucho para el concurso, a lo que “hay que sumar los años" que lleva dedicándose a la hostelería. Hablarle al público y al jurado con soltura era la prueba que más temía, pero de la que asegura haber quedado más satisfecho.

Fuenteseca tiene claro que quiere encaminar su futuro a laformación. “Ojalá algún día esté yo como profesor enseñando a tirar la Estrella Galicia perfecta”.

Otros galardonados y un jurado de alto nivel

Emilio Jesús Martínez, del CIFP Ciudad de León, ganó el segundo premio, dotado de 400 euros. Los finalistas fueron Desirée Parra, del instituto de Foz (Lugo); Adrián Torres, de ESENGRA (Ferrol) y Daniel Bueno, de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Todos los participantes compitieron por llevarse el título a casa y, sobre todo, por demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca.

Jurado y competidores de la séptima edición del Certamen de Servicio de Cerveza Estrella Galicia

El jurado encargado de valorar las habilidades de los estudiantes estuvo integrado por profesionales del sector de primer nivel. Concretamente: Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia; Rebeca Munín, directora de la revista Pincha; Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González; y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos.